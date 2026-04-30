「ロッテ５−３楽天」（２９日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ファーストピッチセレモニーに超大物が登場。まさかの投球をみせ、反響を呼んだ。この日は「スーパーマリオブラザーズ４０周年×プロ野球１２球団」記念試合として開催。マリオとルイージが来場した。マリオがファーストピッチセレモニーに登板したが、３頭身のフォルムながら、美しいフォームを披露すると、投じたボールはノーバウンドで外角低めにピタリ。スタン