警察などによりますと、北海道羅臼町で2026年4月30日正午前、軽自動車とトラックが衝突する事故がありました。この事故でトラックは運転席を下にして横転し、軽自動車は原型をとどめないほど大破しました。3人がけがをしていて、このうち女性1人が意識不明の重体とみられます。路面は乾燥していて、警察が事故の原因を調べています。