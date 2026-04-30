元埼玉県警捜査一課刑事の佐々木成三氏が30日、TBS「ひるおび」（月〜金曜前10・25）に出演。東京都福生市の路上で男子高校生らをハンマーで殴打するなどして男が逃走した事件の警察の対応について言及した。警視庁によると、29日朝、容疑者の男（44）は自宅近くの路上で話していた高校生ら数人のうち、男子高校生2人を殴打した。駆けつけた警察官にナイフを示し、噴霧器で薬剤のようなものを噴射。その後、自宅に立てこもった