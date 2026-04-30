5月2日にビッグマッチボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）と、元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）が30日、都内のホテルで会見を行った。両者は5月2日に東京ドームで対戦する。戦績は33歳の井上が32勝（27KO）、28歳の中谷が32勝（24KO）。既に現地観戦のチケットは完売。日本ボクシングの歴史に残るビッグマッチで、会見場には緊張感が漂った。井上は金髪に黒いスーツ、中谷はグレーのジャ