日に日に高まる村上宗隆への評価“ムラカミ効果”と言えるかもしれない。ホワイトソックスは29日（日本時間30日）、本拠地で行われたエンゼルス戦に3-2でサヨナラ勝利。4月を13勝13敗の勝率5割で終えた。村上宗隆内野手の活躍もあり、チーム本塁打数はア・リーグ中地区トップを記録。日本の主砲が放つ存在感に、ファンの注目が高まっている。今季のホワイトソックスを象徴する“粘り強さ”が勝利を引き寄せた。4月最後の試合とな