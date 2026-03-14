ジムへの通勤風景を公開

ボクシングの前WBC＆IBF世界バンタム級統一王者の中谷潤人（M.T）の“日常風景”に驚きの声が上がった。日本ボクシング界のスター選手が、一般人と紛れた光景を関係者が公開した。

自然体の姿だった。ジムへ向かう、ある日の中谷を捉えた場面。カメラが捉えたのはJR横浜線の車内だった。貫通扉の窓の先、中谷はサングラスなどで変装するわけでもなく、一般客と同じようにつり革を持って佇んでいた。

契約しているボクシングブランド「BOXRAW」のCEOベン・アマンナ氏が、インスタグラムで実際の映像を中谷と共同投稿。ジムへの意外な通勤風景に、ボクシングファンからは驚きの声が溢れていた。

「こんな普通にいるの？ 会いたい…」

「嘘でしょー会いたいです」

「うおー横浜線じゃん！」

「横浜線にスーパースターが乗ってる!!」

「ビックスターが普通に電車乗ってて、見つけると、信じれなくて、ずっと一時停止しそう…です」

「中谷さん、顔出しで電車通勤とはビックリ」

前戦は昨年12月にサウジアラビアの首都リヤドで、スーパーバンタム級転向初戦を行い、セバスチャン・エルナンデス（メキシコ）に3-0の判定勝ちした。次戦は5月2日、東京ドームで同級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）とのビッグマッチを行う。



（THE ANSWER編集部）