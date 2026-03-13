aoen、エムオン!オリジナル番組でAI映像生成に初挑戦！新曲「秒で落ちた」をイメージしたAI映像を制作

【動画】「秒で落ちた」のMV

aoenの特別番組『aoen house ～その2～』が3月23日22時30分からMUSIC ON! TV（エムオン!）で放送される。

■前回に引き続き、メンバー全員でのミニゲームコーナーもオンエア

この番組は、3月18日にリリースされた2ndシングル「秒で落ちた」の発売を記念した3ヵ月連続で放送されるオリジナル番組の第2弾。

今回は、AI映像生成にメンバーが初挑戦。世界的AI映像クリエイター・宮城明弘を講師に迎え、新曲「秒で落ちた」をイメージしたオリジナルAI映像を制作する。

また前回に引き続き、メンバー全員でのミニゲームコーナーもオンエアされる。

この放送を記念して、期間中にスカパー！サービスでエムオン!単チャンネルを新規契約し、キャンペーンに応募すると、応募者全員に「映画フィルム風クリアしおり」がプレゼントされる。さらに、抽選で7名に「直筆プロフィール帳」が当たる。

■番組情報

MUSIC ON! TV『aoen house ～その2～』

03/23（月）22:30～23:00

再放送：04/23（木）22:30～23:00

【関連番組】

MUSIC ON! TV『aoen house ～その1～』

03/23（月）22:00～22:30

再放送：04/23（木）22:00～22:30

■関連リンク

キャンペーン詳細はこちら

https://www.m-on.jp/info/news-topics/2026/01/13/307334/

MUSIC ON! TV（エムオン!）公式サイト

http://www.m-on.jp

aoen OFFICIAL SITE

https://aoen-official.jp/