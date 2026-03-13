¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤ÎÍÍ»Ò¤ò°ìµó¸ø³«¡ªºÇ½ª²ó¤Ï¤¢¤¹3/14(ÅÚ)¤è¤ë9»þ
¤¢¤¹3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë9»þ ºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡£
ËÜºî¤Ï¡¢»Å»ö¡¦Îø°¦¡¦¿Í´Ö´Ø·¸¤Ê¤É¡¢¸½Âå¿Í¤¬Êú¤¨¤ëÇº¤ß¤ò¡ÈÆ°Êª¤Îµá°¦¹ÔÆ°¡É¤«¤é²ò¤ÌÀ¤«¤·¡¢¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¥Ò¥ó¥È¤òÉÁ¤¯¡½¡½¾Ð¤Ã¤Æ¡¢µã¤±¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¿·´¶³Ð¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¡¦¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£
W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¾åÇòÀÐË¨²Î¡¢À¸ÅÄÅÍ¿¿¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥·¥·¥É¡¦¥«¥Õ¥«¡¢¿ÎÂ¼¼ÓÏÂ¡¢ÊÁËÜ»þÀ¸¡¢»°±º獠ÂÀ¡¢ÊÒ²¬ô¥¡¢º´¡¹ÌÚÈþÎè¡¢º´¡¹ÌÚ»ËÈÁ¡¢郄¾¾¥¢¥í¥Ï¡ÊÄ¶ÆÃµÞ¡Ë¡¢Ê¿»³Í´²ð¡¢µÜß·¥¨¥Þ¡¢¾®Àã¤¬Ìµ»ö¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡£ºÇ½ª²ó¤ÎÊüÁ÷¤òÁ°¤Ë¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤ÎÍÍ»Ò¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª
ÄÇÆ²»Ê¤Î¸¦µæ¼¼¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¾åÇòÀÐ¤ÈÀ¸ÅÄ¡£
¾åÇòÀÐ¤Ï¡Ö»ä¤ÏÃÏ¾åÇÈ¤ÎÏ¢¥É¥é¤Ç½é¤á¤Æ¼ç¿Í¸ø¤Î1¿Í¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤Î¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³§¤µ¤ó¤¬¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Ç¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÎÂÎ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï°ìÍÕ¤Á¤ã¤ó¤È²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤¬³Î¤«¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ìÍÕ¤È¤¤¤¦ÂÎ¤Ç´¶¤¸¤¿¿´¤ä»þ´Ö¤äµ¤»ý¤Á¤¬ºâ»º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂçÌò¤ò¤ä¤ê¿ë¤²¤¿»×¤¤¤ò¸ì¤ê¡¢¾åÇòÀÐ¤ÎÂç¤¤ÊÆ·¤«¤é¤ÏÎÞ¤¬»ß¤á¤É¤Ê¤¯¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
À¸ÅÄ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤ËèÆü¤Ç¡¢Ä¹¥¼¥ê¥Õ¤Ë¶ìÏ«¤·¤Ê¤¬¤é¤â³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£°¦¤µ¤ìÎÏ¤â¿Í´ÖÎÏ¤â¤¢¤ë¤Ò¤¿¤à¤¤ÊË¨²Î¤Á¤ã¤ó¤Î°ìÈÖ¶á¤¯¤Ç¤³¤ÎºîÉÊ¤òÁö¤êÈ´¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤Ê»É·ã¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
³¥Âô¥¢¥ê¥¢¤ò±é¤¸¤¿¥·¥·¥É¤È¡¢¥¢¥ê¥¢¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡¦µÜÅÄ¿¿¸ç¤ò±é¤¸¤¿ÊÁËÜ¤Ï°ì½ï¤Ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡£
¥·¥·¥É¤Ï¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë²á¤®¤¿Æü¡¹¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
ÊÁËÜ¤Ï¡Ö3¥õ·î¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¤É¤³¤«¤Ç¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¿ÎÂ¼¡¢º´¡¹ÌÚÈþÎè¡¢º´¡¹ÌÚ»ËÈÁ¡¢Ê¿»³¡¢µÜß·¡¢¾®Àã¤Ï¡Ø¥ê¥¯¥é¡ÙÊÔ½¸Éô¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ë¤®¤ä¤«¤Ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡£
¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ÎµÌ´Ä´õ¤ò±é¤¸¤¿¿ÎÂ¼¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È¤¤¤í¤¤¤í¤È¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤Æü¡¹¤Ç¤·¤¿¤·¡¢²¿¤è¤ê¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤¬ËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¯¤ÆÎÉ¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¸½¾ì¤ËÍè¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
°ìÍÕ¤ÎÆ±´ü¡¦¹âÌÚè½Æà¤ò±é¤¸¤¿º´¡¹ÌÚÈþÎè¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤ª¼Çµï¤Î·Ð¸³¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇËÜÅö¤ËÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤é¤±¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³§¤µ¤ó¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ËèÆü³Ú¤·¤¯»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
°ìÍÕ¤ÎÀèÇÚ¡¦ÂçËÙËãÍø³¨¤ò±é¤¸¤¿º´¡¹ÌÚ»ËÈÁ¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤Çºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Î3¥õ·î¤Ç¤·¤¿¡£Ãç´Ö¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤ÆËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÎÞ¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£
ÉûÊÔ½¸Ä¹¤ÎÀÆÆ£ÏÂÀµ¤ò±é¤¸¤¿Ê¿»³¤Ï¡Ö¡Ê郄¾¾¡Ë¥¢¥í¥Ï¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ½÷À¤Ð¤«¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµï¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»×¤¤¤Î¤Û¤«³§¤µ¤ó¤ÈÂÇ¤Á²ò¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤¬ÉÔ»×µÄ¤¹¤®¤Æ¡£ÉáÄÌ¤Ë½÷»Ò¥È¡¼¥¯¤Ëº®¤¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢½÷À¥¥ã¥¹¥È¤È¸òÎ®¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£
°ìÍÕ¤ÎÀèÇÚ¡¦º°Ìî¹¬»Ò¤ò±é¤¸¤¿µÜß·¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â±Ê±ó¤Ë¤³¤ÎÆü¡¹¤¬Â³¤¯¤«¤Î¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤ÆËèÆü¸½¾ì¤ËÍè¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯Ì¾»ÄÀË¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸½¾ì¤Îµï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ÊÔ½¸Ä¹¤ÎÆ£ºêÈþÎè¤ò±é¤¸¤¿¾®Àã¤Ï¡Ö»ä¤ÏÌòÊÁ¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤òÄ¶¼¸Ó£·ãÎå¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤â¤¹¤´¤¯¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¥ª¥ó¥¨¥¢¤òÇÒ¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤ß¤ó¤Ê¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È³ÎÇ§¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¸·¤·¤¤ÊÔ½¸Ä¹Ìò¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
°ìÍÕ¤Î¸åÇÚ¡¦¿ùÅÄÏ¡¤ò±é¤¸¤¿郄¾¾¤Ï¡¢°ìÂÁá¤¯Âè5ÏÃ¤Ç¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡£
¡ÖËÍ¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¥É¥é¥Þ¤ò»£¤ë¤Î¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
°ìÍÕ¤Î¸µ¥«¥ì¡¦ËÒÌî¿¿¼ù¤ò±é¤¸¤¿»°±º¤Ï¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¿ßË¼¤Ç¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡£
¡ÖºÇ½é¡¢ËÍ¤¬¡Ê»£±Æ¤Ë¡ËÆþ¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤é¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥²¡¼¥»¥ó¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¿ßË¼¤Ç½ª¤ï¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤«¤é¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
»Ê¤Î½õ¼ê¡¦Â¼¾åÌîÇµ²Ö¤ò±é¤¸¤¿ÊÒ²¬¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¥³¥á¥Ç¥£ºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¹¤«¤¤¸½¾ì¤È¿´¶¯¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ç¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ç¡¢³§¤µ¤Þ¤«¤é¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤éËèÆü³Ú¤·¤¤¤ª¼Çµï¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
ºÇ½ª²ó¤Ï¤¢¤¹3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë9»þÊüÁ÷¡ª
¢£¸¶ºî
¸¶ºî¤Ï¡¢À¥ÆáÏÂ¾Ï¤Î¿Íµ¤¾®Àâ¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë¡£Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¿Íµ¤ºî¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë½é¤Î¥É¥é¥Þ²½¡ª
¡ãÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
À¥ÆáÏÂ¾Ï¡Ê¤»¤Ê¤«¤º¤¢¤¡Ë
Ê¼¸Ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£2007Ç¯¤ËÂè14²óÅÅ·â¾®ÀâÂç¾Þ¶ä¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¡Øunder °Û³¦¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÊ¸¾Ï¡¢¹â¤¤¹½À®ÎÏ¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎÃíÌÜºî²È¡£Â¾¤ÎÃøºî¤Ë¡¢¡Ö²Ö³¡¤µ¤ó¤È½ñÆ»¥¬¡¼¥ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ö¸åµÜ¤ÎÉ´²ÖÎØ¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡ØÀã¤Ë¤ÏÀã¤Î¤Ê¤ê¤¿¤¤Çò¤µ¤¬¤¢¤ë¡Ù¡Ø¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥é¡¼¤Ë¤Ï¤Ê¤¤²ÌÊª¡Ù¡Øº£Æü¤â·¯¤Ï¡¢ÌóÂ«¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤ë¡Ù¡Ø¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¡¢²¿¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
¸¶ºî¡§À¥ÆáÏÂ¾Ï¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë
µÓËÜ¡§º¬ËÜ¥Î¥ó¥¸
²»³Ú¡§MAYUKO
¼çÂê²Î¡§À¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¡ÊWarner Music Japan¡Ë
±é½Ð¡§ÎëÌÚÍ¦ÇÏ¡¡¾¾ÅÄ·òÅÍ¡¡ÉÄÂåÍ´»Ë
¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¾¾ËÜµþ»Ò
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Æ£¿¹¿¿¼Â¡¡ÇòÀÐ¹á¿¥¡ÊAX-ON¡Ë
À©ºî¶¨ÎÏ¡§AX-ON
À½ºîÃøºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
