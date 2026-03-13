¡Öç¹Â¡¤¬¤Á¤®¤ì¡×¸òÄÌ»ö¸Î¤Ç7²ó¼ê½Ñ¡£Áé¤»¤³¤±¤¿ÂÎ¤ÇÀäË¾¤ÎÅ·°æ¤òÄ¯¤á¤¿½÷À¤¬ÃÎ¤Ã¤¿¡ÖÄË¤ß¤Î¶²ÉÝ¤È»ä¤ÎÌòÌÜ¡×
½õ¼êÀÊ¤ÇÁø¶ø¤·¤¿¡¢µïÌ²¤ê±¿Å¾¤Ë¤è¤ëÀ¨»´¤Ê¸òÄÌ»ö¸Î¡£¸¶·Á¤ò¤È¤É¤á¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂçÇË¤·¤¿¼ÖÂÎ¤ÎÃæ¤Ç¡¢»õ²Ê°å»Õ¡¦¼¯Çµ¤µ¤ä¤«¤µ¤ó¤Îç¹Â¡¡Ê¤¹¤¤¤¾¤¦¡Ë¤Ï¤Á¤®¤ì¤¿¨¡¨¡¡£7²ó¤Î¼ê½Ñ¡¢3¤«·î¤ÎÆþ±¡¡£¿å1ÇÕ¤¹¤é¸ý¤Ë¤Ç¤¤º¡¢¥¬¥ê¥¬¥ê¤ËÁé¤»ºÙ¤Ã¤¿ÂÎ¤ÇÀäË¾¤ÎÅ·°æ¤òÄ¯¤áÂ³¤±¤¿Æü¡¹¡£¡ÖÄË¤ß¤Î¶²ÉÝ¡×¤ò¤ß¤º¤«¤éÄË´¶¤·¤¿¤³¤È¤Ç¸«½Ð¤·¤¿¡Ö»ä¤ÎÌòÌÜ¡×¤È¤Ï¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Öç¹Â¡¤¬¤Á¤®¤ì¤¿¡×¤¢¤ÎÆü¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¡£·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤ë¼¯Çµ¤µ¤ó¤ÎµÏ¿¡ÊÁ´16Ëç¡Ë
¥¢¥ì¥ë¥®ー¤Ç¶ì¤·¤à¤â¡Ä¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö»×¹Í¤Î¸¶ÅÀ¤Ï
¨¡¨¡ ÍÄ¾¯´ü¤Ï¥¢¥È¥Ôー¤ä¿©Êª¥¢¥ì¥ë¥®ー¤Ç¶ì¤·¤Þ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¼¯Çµ¤µ¤ó¤Î¥¢¥ì¥ë¥®ーÂÐ±þ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡£
¼¯Çµ¤µ¤ó¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÆÃ¤Ë¥¢¥È¥Ôー¤Ï½ÅÅÙ¤Ç¡¢ËèÆü·ì¤À¤é¤±¤Ç¤·¤¿¡£¿©Êª¥¢¥ì¥ë¥®ー¤Çµë¿©¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ò¤È¤ê¤À¤±¤ªÊÛÅö¤ò»ý»²¡£¤Ç¤âÊì¤ÏËÜÅö¤Ëº¬µ¤¤è¤¯¥±¥¢¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤À¤«¤é¤Ä¤é¤¤µ²±¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¤¿¤éÂçÊÑ¤Ê¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤±¤ì¤É¡¢²ÈÂ²¤¬¤Ä¤Í¤ËÁ°¸þ¤¤Ç¡¢Åö»þ¤«¤éËÜÅö¤ËÂç»ö¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢º£¤Î»ä¤ÎÄ¶¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö»×¹Í¤Î¥Ùー¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ ¤½¤ó¤Ê¤´²ÈÂ²¤Î¤â¤È¤Ç°é¤Á¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÂç³Ø¤Î»õ³ØÉô¤Ø¿Ê³Ø¡£¿Ê³ØÀè¤Ï¤ªÉã¤µ¤ó¤Î±Æ¶Á¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¼¯Çµ¤µ¤ó¡§¤Ï¤¤¡¢Éã¤¬¼Â²È¤Î°¦É²¤Ç»õ°å¼Ô¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¾®¤µ¤¤¤³¤í¤Ï¿Æ¤Î»Å»ö¤Ë¤½¤ì¤Û¤É¶½Ì£¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³Ø¹»µ¢¤ê¤Ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤è¤¯À¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¡£¡ÖºòÆü¤Ï»õ¤¬ÄË¤¯¤ÆÌ²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¼£ÎÅ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Çº£¤ÏÄË¤¯¤Ê¤¤¤è¡×¤È´¶¼Õ¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¡Ö»õ°å¼Ô¤Ã¤Æ¿Í¤ÎÄË¤ß¤ò¼è¤ê½ü¤±¤ëÁÇÅ¨¤Ê»Å»ö¤Ê¤ó¤À¤Ê¡×¤È½é¤á¤Æ´¶¤¸¤Æ¡£¤½¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢»õ²Ê°å¤òÌÜ»Ø¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²»³Ú¥Õ¥§¥¹µ¢¤ê¤Î¼Ö¤Ç¸òÄÌ»ö¸Î¡£ÉÎ»à¤ÎÂç¤±¤¬¤òÉé¤¤
¨¡¨¡ 24ºÐ¤ÇÀ²¤ì¤Æ»õ²Ê°å»Õ¤Ë¤Ê¤ê¡¢3Ç¯ÌÜ¡£½çÉ÷ËþÈÁ¤À¤Ã¤¿26ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¿ÍÀ¸¤¬°ìÊÑ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¼¯Çµ¤µ¤ó¡§2019Ç¯7·î¡¢²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤Îµ¢¤ê¤âÆ±¾è¤·¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤¬µïÌ²¤ê±¿Å¾¤ÇÂ®ÅÙ´¶ÃÎµ¡¤Ë·ãÆÍ¡£¼ÖÂÎ¤Ï¸¶·Á¤ò¤È¤É¤á¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂçÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤Æ»ö¸Î¤òËÉ¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¸å²ù¤Î»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢±¿Å¾¼Ô¤Ï·Ú½ý¤Ç¤¹¤ß¡¢½õ¼êÀÊ¤Ë¤¤¤¿»ä¤¬Âç¤¤Ê¥±¥¬¤òÉé¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡£ç¹Æ¬Éô¡Ê¤¹¤¤¤È¤¦¤Ö¡ËÃÇÎö¡¢¤Ä¤Þ¤êç¹Â¡¤¬¤Á¤®¤ì¡¢¹øÄÇ¤â¹üÀÞ¡£ÇÙ¤ä´ÎÂ¡¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ëÂ¡´ï¤òÂ»½ý¤·¡¢ICU¡Ê½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¡Ë¤Ø¶ÛµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¼ê½Ñ¤Ï¹ç·×7²ó¤Ë¤âµÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£ÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë¶ì¤·¤ß¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¼¯Çµ¤µ¤ó¡§Âà±¡¤Þ¤Ç3¤«·î¡£ICU¤Ç¤ÏÌÌ²ñ¤âÀ©¸Â¤µ¤ì¤¿¤¦¤¨¡¢¤½¤Î¸å¤âç¹Â¡¤¬Â»½ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢2¤«·î´Ö¤ÏÄ²¤ËÄ¾ÀÜ±ÉÍÜ¤òÁ÷¤ëÀ¸³è¡£¿å1ÇÕ¤¹¤é¸ý¤Ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥Ü¥í¥Ü¥í¤ËÁé¤»¤³¤±¤¿»ä¤ò¸«¤Æ¡¢¸«Éñ¤¤¤ËÍè¤¿Í§¿Í¤¬¥·¥ç¥Ã¥¯¤Çµã¤Êø¤ì¤ë¤Û¤É¡£ÉáÃÊ¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê»ä¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ°¤«¤Ê¤¤Â¤ÇÅ·°æ¤ò¸«¤Ä¤áÂ³¤±¤ëËèÆü¤Ë¡¢°ì»þ¤Ï¡Ö»à¤Ë¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬Æ¬¤ò¤è¤®¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎËµ¤é¤Ç¡¢Æþ±¡Ãæ¤Î¤ªÇ¯´ó¤ê¤¿¤Á¤¬¡Ö¤³¤ó¤Ê¤´ÈÓ¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ö¾ð¤äÉÂ¾õ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¼«¿ÈÀº¿ÀÅª¤ÊÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¡Ö¤Ê¤ó¤ÆìÔÂô¤Ê¤³¤È¤ò¡Ä¡×¤È´¶¤¸¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¡Ö¤¤¤ä¡¢¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¿ÍÀ¸½ª¤ï¤ì¤Ê¤¤¡£Áá¤¯Âà±¡¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î»×¤¦¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤¿¤¤¡×¤Ã¤Æ¶¯¤¯»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ»ä¤À¤±¡×¤È¤¤¤¦º¨¤ß¤ò¡¢»ÈÌ¿´¶¤ËÊÑ¤¨¤¿¡È´ñÀ×¡É
¨¡¨¡ »ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿±¿Å¾¼ê¤ÎÊý¤Ï´ñÀ×Åª¤Ë·Ú¾É¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤ê¤¤ì¤Ê¤¤»×¤¤¤òÊú¤¯¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¯Çµ¤µ¤ó¡§ÀµÄ¾¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ»ä¤Ð¤«¤ê¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÍÄ¾¯´ü¤â½ÅÅÙ¤Î¥¢¥È¥Ôー¤äÓÃÂ©¤Ç¶ì¤·¤ß¡¢¥¢¥ì¥ë¥®ー¤Ç¼«Í³¤Ë¤â¤Î¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¤ä¤Ã¤È»õ²Ê°å¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤Ë¡Ä¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¼ç¼£°å¤«¤é¡ÖÉáÄÌ¤Ê¤éÊâ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤âÆñ¤·¤¤Âç¥±¥¬¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÊ¹¤¡¢¸å°ä¾É¤Ê¤¯²óÉü¤·¤Æ¤¤¤¯¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Ë¡¢²¿¤«¤Î»ÈÌ¿¤ò´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ ¤½¤ì¤¬¡¢¸½ºß¤Î¡Ö»õ²Ê¶²ÉÝ¾É¤òµß¤¦¡×¤È¤¤¤¦³èÆ°¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¡©
¼¯Çµ¤µ¤ó¡§Æþ±¡Ãæ¡¢´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤È¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤²ñÏÃ¤Ë¤É¤ì¤À¤±µß¤ï¤ì¤¿¤«¡£¤½¤Î·Ð¸³¤«¤é¡Ö¿Í¤ÈÏÃ¤·¤Æ¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¡×¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òºÆ³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£»õ²Ê°å¤Ë¤Ï¡ÖÉÝ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤¬¤Ä¤¤Þ¤È¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«¿È¤¬ÄË¤ß¤ÎÅö»ö¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤Î¶²ÉÝ¤òÃ¯¤è¤ê¤âÍý²ò¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤Î»Ñ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢ÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¤Ç¤ÎÁêÃÌ¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
1.3%¤Î»õ²Ê°å¤·¤«»ý¤¿¤Ê¤¤Æñ´Ø¤Ë¹ç³Ê¤·¡ÖÄË¤¯¤Ê¤¤¼£ÎÅ¡×¤ò
¨¡¨¡ 30ºÐ¤ÇÆÈÎ©¡£»õ²ÊËã¿ìÇ§Äê°å¤È¤¤¤¦¡¢Èó¾ï¤ËÆñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤»ñ³Ê¤â¼èÆÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¯Çµ¤µ¤ó¡§»õ²Ê°å¤Î¤ï¤º¤«1.3¡ó¤·¤«»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ëÆñ´Ø»î¸³¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÅÀÅ©¤«¤éÄÃÀÅºÞ¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿²¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¼£ÎÅ¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖÀÅÌ®ÆâÄÃÀÅË¡¡×¡£¤³¤ì¤Ê¤é¡¢»õ°å¼Ô¤¬ÉÝ¤¯¤ÆÃî»õ¤òÊüÃÖ¤·¡¢»õ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤ò¥¼¥í¤Ë¤Ç¤¤ë¡£´µ¼Ô¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¿²¤Æµ¯¤¤¿¤é½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÀèÀ¸¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¿¤Ó¡¢Éã¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤Ã¤Æ»õ²Ê°å¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤³¤í¤Î¾ðÇ®¤¬ÁÉ¤ê¤Þ¤¹¡£
26ºÐ¤ÇÉÎ»à¤Î»ö¸Î¤ËÁø¤¦¤Ê¤ó¤Æ»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤Ê¾õ¶·¤ËÀäË¾¤·¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡Ö¤³¤ì¤Ï¿À¤µ¤Þ¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿»îÎý¤Ê¤ó¤À¡£¤¤Ã¤È¤³¤ì¤«¤é¤â¤Î¤¹¤´¤¤¤¤¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡¢¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤¿¤¤¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î¿®Ç°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ä¤é¤¤¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤â´èÄ¥¤ì¤¿¤·¡¢YouTube¤äÉÂ±¡¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ê¤É¡¢²áµî¤Î¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ä
ÁÔÀä¤Ê¶ì¤·¤ß¤ò·Ð¤Æ¡¢ÄË¤ß¤ÎÅö»ö¼Ô¤È¤·¤Æ¡Öµß¤¦Â¦¡×¤ËÎ©¤Ã¤¿¼¯Çµ¤µ¤ó¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢ÉÂµ¤¤ä¥±¥¬¤ÎÀäË¾¤«¤éµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤ä¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ö°åÎÅ¸½¾ì¤Ç¤Î·Ð¸³¡×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¼èºà¡¦Ê¸¡§ÃÓ¼é¤ê¤¼¤Í¡¡¼Ì¿¿¡§¼¯Çµ¤µ¤ä¤«