下伊那郡天龍村で88歳の男が、85歳の妻をバットで殴ったり刃物で切りつけたりするなどして殺害した疑いで6日夜、緊急逮捕されました。殺人の疑いで逮捕されたのは、下伊那郡天龍村の無職・森田和造容疑者88歳です。警察によりますと森田容疑者は6日、自宅で妻・和代さん85歳に対し木製のバットで殴ったり刃物で切りつけたりするなどして殺害した疑いです。6日午後3時50分ごろに森田容疑者から妻を殺害したと110番通報があり、警察