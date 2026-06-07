元「青汁王子」こと実業家の三崎優太氏が7日までにXを更新。猛烈な腹痛を告白した。三崎氏は「ここ数日死にそうなくらい体調が悪く、猛烈にお腹が痛い。もしかしたら悪い病気なのかなと疑いながら、検査をしてきた」と書き出した。そして「ドキドキして検査結果を聞きに行ったら、なんとアニサキスが原因らしい。確かにスーパーの刺身食べた記憶がある。病じゃなくて良かった。寄生虫は恐ろしい、みんなも気をつけて」と判明した原