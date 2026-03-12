去年、店内で調理するおにぎりなどの消費期限を偽って販売していた問題が判明した、コンビニエンスストアのミニストップ。7年ぶりに加盟店向けの売場勉強会を開催しました。

ミニストップ 堀田昌嗣社長

「ミニストップが食を扱う限り、お客様の信頼を2度と裏切らない取り組みを継続していく必要があります」

ミニストップが開催したのは、加盟店のオーナーや従業員向けの勉強会です。新商品などの紹介のほか、店内で調理するおにぎりのレクチャーや、品質管理強化についての説明などが行われました。

スタッフ

「ラベルを発行して、おにぎりを包みます」

こうした対面での勉強会は、およそ7年ぶりだといいます。

去年8月、店内で調理するおにぎりや総菜などで、消費期限を偽って販売していた問題が発覚したミニストップ。全国の店舗で店内調理中止に追い込まれました。

その後、厨房作業を確認するカメラの設置や、消費期限を印字するラベル機の導入などの再発防止策を発表。対策のできた店舗から販売を再開しました。

■店内調理再開まだ4割 加盟店のオーナーは…

再開からおよそ5か月。現在は、全国770店舗あまりで店内調理を再開しましたが、中止前のおよそ4割にとどまっています。

中には、店内調理再開を躊躇する加盟店のオーナーもいます。私たちの取材に、「本部が加盟店を信頼していないと感じる」と話しました。

店内調理再開を躊躇する 加盟店オーナー

「今の状態ですとだいぶ押さえつけられて監視されて、本当はレシート1枚も出し忘れないでください、忘れちゃったら大変ですよ、みたいな。もちろん大事なんですけど、信頼関係というか、もうちょっと必要かなとは思いますね」

また、新たに設置する監視カメラの通信費を加盟店側も負担することや、複雑なオペレーションによる人手不足なども店内調理に踏み切れない理由にあげます。

店内調理再開を躊躇する 加盟店オーナー

「学生のアルバイトが入ってきてふっとできるようなことではないので、そこも含めて考えて全部完璧にやるとなると、ちょっと考えてしまう」

このようなオーナーの声を受け、改めてミニストップに、再発防止策は十分と考えているかと問い合わせると「再発防止策の取り組みや機器の運用が徹底できたことを確認し、販売再開を進めております」と回答。

また、店内調理の再開については、「加盟店からの申請制としており、店舗でのオペレーションや費用負担も含めて、加盟店の意思で申請されております」と回答がありました。

一方で、12日に開催された勉強会の参加者からは、前向きな声も聞かれました。

勉強会の参加者

「複雑にはなりましたけど、やっぱりオーナーの意識が弱い店がある以上、しょうがないのかなと思います。（会社には）頑張ってほしいです」