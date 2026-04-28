「人をなんと考えている」──リストラ礼賛に真っ向から異を唱えた東レは、長期停滞という代償を払いながらも、別の道を選んだ。凋落した名門企業が、なぜ再び世界のトップに立てたのか。その裏にあったのは、“効率”よりも“人と技術”を優先する異端の経営だった。 【画像】『教養としての三菱・三井・住友』 『教養としての三菱・三井・住友』より一部を抜粋、編集してお届けする。 「三井グループの輝ける星」からの