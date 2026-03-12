北川景子、“レア”なものまね動画に感動「すごい!!!!」「あまりモノマネしていただくことがなくて…嬉しい」 沙羅が映画『ナイトフラワー』の1シーンを再現
俳優の北川景子（39）が11日、自身のXを更新。ものまねタレント・沙羅（43）が披露した自身のものまね動画をシェアし、「沙羅さんすごい!!!!」「あまりモノマネしていただくことがなくて…嬉しい」と喜んだ。
【動画】「クオリティ高い」「とくに声がすごい…似てる…！」沙羅が披露した北川景子のモノマネ
沙羅といえば、SNSのプロフィール欄で「ジェネリック綾瀬はるかです」とあいさつしているように、俳優・綾瀬はるか（40）のものまねを代表作に持つタレント。自身のSNSでは、たびたび“新作”を披露しており、7日の投稿では北川のものまねに挑戦した様子を写真と動画で公開した。
沙羅が扮したのは、北川の主演映画『ナイトフラワー』での1シーン。借金取りに追われながら東京へ逃げてきた母親が、2人の子どもの夢をかなえるためにドラッグの売人になることを決意し、危険な世界へと足を踏み入れていくヒューマン・サスペンスで、本作で北川は主人公・永島夏希役を全編ほぼすっぴん＆関西弁で感情をさらけ出す熱演を見せている。
沙羅は、ブルーのインナーカラーが入ったロングヘア×チェック柄シャツと北川の役をイメージした姿で登場し、ユーモアたっぷりに“誇張”しながらセリフを放った。
これを見た北川は「笑笑笑 私としたことが子どもたちのインフル騒動でこんな素晴らしい動画を見落としていた」と楽しそうにコメントし、投稿をリポスト。普段はあまりものまねをされることがないといい、「ありがとうございます！」と感謝の気持ちを記していた。
これらの投稿に対し、ファンからは「似ている（笑）」「あかん、一瞬本物とかぶった」「けっこうクオリティ高いしw」「とくに声がすごい…似てる…！」「顔もなんとなく似てる〜」「モノマネタレントさん達の特徴つかむのすごいね 沙羅さんてわかんなかった（笑）」などと、さまざまな反響が寄せられている。
【動画】「クオリティ高い」「とくに声がすごい…似てる…！」沙羅が披露した北川景子のモノマネ
沙羅といえば、SNSのプロフィール欄で「ジェネリック綾瀬はるかです」とあいさつしているように、俳優・綾瀬はるか（40）のものまねを代表作に持つタレント。自身のSNSでは、たびたび“新作”を披露しており、7日の投稿では北川のものまねに挑戦した様子を写真と動画で公開した。
沙羅は、ブルーのインナーカラーが入ったロングヘア×チェック柄シャツと北川の役をイメージした姿で登場し、ユーモアたっぷりに“誇張”しながらセリフを放った。
これを見た北川は「笑笑笑 私としたことが子どもたちのインフル騒動でこんな素晴らしい動画を見落としていた」と楽しそうにコメントし、投稿をリポスト。普段はあまりものまねをされることがないといい、「ありがとうございます！」と感謝の気持ちを記していた。
これらの投稿に対し、ファンからは「似ている（笑）」「あかん、一瞬本物とかぶった」「けっこうクオリティ高いしw」「とくに声がすごい…似てる…！」「顔もなんとなく似てる〜」「モノマネタレントさん達の特徴つかむのすごいね 沙羅さんてわかんなかった（笑）」などと、さまざまな反響が寄せられている。