届きたてホヤホヤです。

3月4日に発表され、話題を呼んでいる「MacBook Neo」。

iPhoneで使われているチップを搭載、コンパクトなビジュアル、サイドに搭載されているスピーカー、そして何より10万円を切る価格で注目を集めています。

前回の新製品の発表直前ライブ、 Keynoteならぬ「Giznote」では、アメリカからリチャード担当者（？）が開発したMacBook SEを熱烈にプレゼンしてくれましたが、ついに本物のMacBook Neo実機が編集部に到着します。

今回の生配信では、またまたリチャード氏が登場し、MacBook Neoを手に取りながらレビューする予定。

ところが、来日したばかりの彼は日本語が話せず（？）…なので、英語と、中国語、日本語に堪能な編集部員と一緒に、皆さんのご質問にバンバン応えるライブをやります！

Neoの購入ボタンをポチる直前の最終確認に。3月11日の夜20時にYouTubeでお会いしましょう！

（このライブの設定はフィクションですよ！）

