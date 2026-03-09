【特集】「学園アイドルマスター」初星学園3rd Singleリリース記念キャスト連続インタビュー：第1回目 湊みや（紫雲清夏役）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

「学園アイドルマスター」（以下、「学マス」）が2026年5月でゲームサービス開始から2周年を迎え、この1月からは親愛度コミュ「#STEP3」で登場した新ソロ曲が3rdシングルとして順次リリースされている。リスアニ！では「学マス」2周年と3rdシングルリリースを記念したキャストインタビューを実施。新たな楽曲を中心にキャスト自身の成長も深堀りしていく。第1回となる今回は、「Love & Joy」で一歩進んだ姿をみせる紫雲清夏役の湊みやに話を聞いた。

INTERVIEW & TEXT BY 千葉研一

体力も表現の幅も大きく成長した2年間



――2026年5月で「学マス」は2周年を迎えます。少し早いですが、この2年間を振り返って、率直にどう感じていますか？

湊みや 「学マス」全体としてもそうですし、アイドル・紫雲清夏としても、清夏を演じる私としても、すごく成長した2年間だったなと思います。たった2年とは思えないほど詰め込まれていて、色んなことに挑戦させていただき、それによって成長することができました。応援してくださる人数も熱量も、楽曲のMVなどのクオリティも更に高くなり、本当に大きくなったなと感じています。

――前回のインタビューで、湊さんは元々「アイドルマスター」（以下、「アイマス」）が大好きだったと話していました。その一員として活動をするのは、嬉しさや不思議な感覚もあったのでは？

湊 そうですね。色んなところで先輩方とご一緒する機会やお話をさせていただく機会があって、そのたびに「今、私は本当に『アイマス』の仕事をしているんだ……」と嬉しさをすごく感じました。

――そんな2年間の中で、楽曲でもライブでもそれ以外でも、ご自身の成長にとって特に大きかったと思えるものを挙げるならどれでしょうか？

湊 やっぱり1stライブ（“学園アイドルマスター The 1st Period Harmony Star”）がすごく大きかったです。初めてのライブは“初恋公演”（“学園アイドルマスター DEBUT LIVE 初 TOUR -初恋公演-”）なのですが、これは映像に残らないと聞いていたので、失敗してもいいから今できることをやろうという気持ちでした。でも、1stライブは映像に残ることが事前にわかっていましたから。私は「アイマス」の他のブランドのライブ映像を観るのも好きで、1stライブって最新のライブを観た後でも原点に立ち返る感じで見直すことが多いんです。どのタイミングで「学マス」に興味を持った方も、私と同じように1stライブの映像を観る可能性があるということですよね。だからこそ、未来の私が見ても後悔のないパフォーマンスをしたくて、そのハードルを超えるためにすごく自主練をして頑張りました。

――具体的にどういうところに成長を感じていますか？

湊 ライブに関して言うと、体力がついたことは大きいですね。歌いながら踊るのって、すごく体力を使うんです。特に清夏の曲は歌とダンスの両立が難しくて、最初から全力を出すと2番のサビで苦しくなるとか、ラスサビで苦しくなるとか、そういうタイミングが自分でわかるんですよ。それがだんだんと伸びてきて、最初の頃は1番のサビでもう苦しかったのが、いまはラスサビまであまり苦しくならずに歌い切れるようになりました。そこは成長を感じるところです。

――演じているアイドルとリンクしていくのは、“アイマスあるある”ですね。初期から歌っている楽曲だとより違いを感じたのでは？

湊 はい。「初」ですごく実感しました。「初」ってテンポも比較的ゆっくりで、振りもそんなに速くないので簡単かと思いきや、実は音域が広いですしロングトーンも多く、体力的に厳しい曲なんですよ。“初恋公演”の頃は地声でサビが出なくて裏声に変えたり、息が続かずギリギリのところで歌ったりしていたんです。でも、最近は全部地声で出るようになり、息が続くか気にすることなく表現に重きを置いて歌えるようになりました。自分が成長したことによって、表現の幅も広がったと思います。

――「初」も1stライブと同じように、今後もずっと聴かれるでしょうし、音源を聴き直すと若いと感じるようになるでしょうね。

湊 確かに。聴き返すと全然違うかもしれません（笑）。

挫折や葛藤を乗り越えた清夏を、歌でどう表現するか苦心

――ここからは「#STEP3」で登場した「Love & Joy」を中心に、楽曲のこと深堀りしていきます。まずは、「Love & Joy」を受け取った時の第一印象からお聞かせください。

湊 最初に聴いた時は、安室奈美恵さんや倖田來未さんといった、平成にみんなが憧れたソロアーティストさんの曲のような印象を受けました。ステージでバックダンサーを率いてみんなを導く、かっこ良くてキラキラしていて、カリスマ性のあるアーティストの曲というか。

――作曲・編曲は、数々の名曲を生み出してきた原 一博さんですからね。

湊 そうですね。絶対にダンスがかっこ良いだろうなと想像できるところも好きで、聴いた瞬間からかっこ良く歌い上げたいなと思いました。

――作詞は今作も東 優太さんが担当しています。歌詞については、どのように感じ、ご自身の中で解釈しましたか？

湊 曲をいただいて、まずはどなたが書かれたか見ずに歌詞を読んだのですが、これは絶対に東さんが書いた歌詞だと一発でわかりました。清夏の解像度がとても高く、清夏の人生をそのまま映しているような歌詞は、さすが東さんだなって。

――「Tame-Lie-One-Step」（1stシングル表題曲）も「カクシタワタシ」（2ndシングル表題曲）も東さんが歌詞を書かれていて、どの曲も解像度がすごすぎますよね。

湊 本当に、ストーリーや裏の設定から汲み上げて、それを言葉にする力がものすごいです。清夏の表の明るい部分を表現するのも素晴らしいですし、裏にある内面を言葉にするのも、シナリオライターの雨宮（和希）先生と並んで右に出る方はいないくらい、清夏のことを誰よりもわかっている方だなと感じます。

――「STEP3」のコミュを読んだ人なら、「Tame-Lie-One-Step」「カクシタワタシ」からの成長もより感じたと思いますが、「Love & Joy」はどのようなことを意識して歌おうと思いましたか？

湊 歌詞がとても好きだからこそ、そこに描かれた想いを込めた表現、表情を乗せて歌いたいと思って臨みました。でも、「Love & Joy」は歌詞のままに想いを込めて歌うと、必死さや悲壮さといった笑顔の反対にある暗めの表現が多くなってしまうんです。最初にその方向で歌ってみたら、「そういうマイナスな表現ではなく、強さや自信感といったプラスな感情で歌って踊っている感じを声に乗せてほしい」とディレクションを受けまして。マイナスな部分の表情をのせすぎず、ステージパフォーマンスとして昇華して歌う。その表現の塩梅を探りながらやってみたのですが、どうしても難しくて……。

――ではレコーディングはかなり苦戦した？

湊 そうですね。生配信（初星学園HR STEP3 紫雲清夏）でも話したのですが、その日は思うように録れず、間を空けて別の日にもう一度レコーディングしたんです。次までの間に自分の中でたくさん考えましたし、実際に歌う時も何度も録り直しました。佐藤さん（「学マス」音楽プロデューサーの佐藤貴文）や小美野さん（当時の「学マス」プロデューサーの小美野日出文）とも話し合いに話し合いを重ねて出来た曲ですね。

――ただ上手く歌えばいいわけではないですからね。

湊 「Tame-Lie-One-Step」は“踏み出せていない状態から踏み出そうと決めた1歩の曲”、「カクシタワタシ」は“それ以前、もしくは踏み出した後に葛藤している最中の曲”だと思いますが、「Love & Joy」は挫折や困難、葛藤を乗り越えて進んだ先、清夏の中で大きく動いた後の曲。乗り越えて吹っ切れた表情を歌だけで表現するのに、一番苦戦しました。

――歌詞は、これも生配信やWebラジオ「初星学園放送部」でも話していましたが、「& Joy」を「enjoy」と聴こえるように歌っているとか、「showtime」は「正体」の意味もあるなど、ダブルミーニングになっている箇所もあって。読み解くと面白いですね。

湊 そうなんですよ。耳で聴くだけではなく、歌詞を見ながら聴くと新しい気付きがたくさんあります。そこも東さんの味といいますか、すごいところだなと思います。あと、ダブルミーニングとは少し違いますが、サビで主線の後ろに入っている「at once」と「advance」、「That’s tight」と「Fly high」がかかっていて。掛け声まで清夏のストーリーに合った言葉になっているのも、好きなところですね。

――そこも含め、より心に響いたフレーズや表現が難しかったフレーズを挙げるならどこでしょうか？

湊 ラスサビ前の“諦めない 諦められない”や、「Tame-Lie-One-Step」を歌ったうえでラスサビに“もうためらわない”とあるところは特に好きです。あと、2番の“揺るがない信念の理由（わけ） いつかの夢 約束のため”も印象深いですね。リーリヤと交わした約束のことを思うと、切なく、エモく歌いたい気持ちもありましたし、約束があるから前に進むという前向きな気持ちも入れたい……たくさん話し合って色んな表現で歌い直したので、注目して聴いてほしいポイントの1つです。

――リーリヤとの約束ということでは、MVも素晴らしいですよね。

湊 縦動画になっていて、そこで過去の約束の場面や思い出の写真、レッスン中の2人など、このMVを見るだけで歩みを追って行けます。本当に清夏への愛が詰まったMVですよね。

――MVのコメントを読むと、皆さんの考察や気付きもすごいですね。

湊 コメントは私もよく見ますが、本当にすごいです。

――歌う際はリーリヤのことを思い浮かべていたのですか？

湊 ポイントポイントによりますが、基本的には「リーリヤ」か「Pっち（清夏のプロデューサー）」か「応援してくれるファンのみんな」の誰かには向けて歌っています。先ほどのところは、リーリヤのことを思い浮かべながら歌っていました。

――今後、ライブでどんどん披露していくと思いますが、どんな感じでパフォーマンスしたいですか？

湊 振付が全部かっこ良くて。サビの「Love & Joy」の文字を作るところもすごく好きですし、バレエっぽい要素も入っているんですよ。ゲーム内のライブシーンは大好きで何度も見ているので、それを再現するようなパフォーマンスをしたいと思っています。最初にお話ししたように、今までは歌に表現をのせればダンスが疎かになり、ダンスに重きを置けば息切れしてしまうのが悩みでしたが、最近は両立させることができる。「Love & Joy」を披露する前にその段階まで来られたことに、とてもワクワクしています。

――ちなみに、「Love & Joy」は清夏のポニーテール姿も絶賛でした。願望で構いませんので、次はどんな髪型の清夏を見てみたいですか？

湊 何がいいかなあ……あえての巻き髪とか、昔バレエをやっていた時の雰囲気を感じられるようなお団子ヘアーも見てみたいですね。

清夏の魅力や可能性を広げる多彩な楽曲たち

――そのほかの楽曲のこともお聞きします。「Tame-Lie-One-Step」は前回のインタビューでお聞きしているので、次は「カクシタワタシ」について。この曲は“初恋公演”で初披露した時の感情表現に度肝を抜かれました。ライブだからかと思いきや、音源でも泣きながら歌っているのかと思うくらい感情がこもっていて、すごいなと。

湊 ありがとうございます。でも、曲をいただいた時は、曲の立ち位置がわからなかったんですよ。というのも、大筋は聞いていたものの、まだストーリーを受け取っていない頃にレコーディングしたので、清夏がどういう気持ちでファンの前で披露するのか明確にはわからなくて。レコーディングではそういったことを一切考えずに、ただただ清夏の内面をぶつけました。内面の想いになんのフィルターもかけず、そこにメロディがたまたまついているだけ。あくまで自分の気持ちをどんどん吐露していくような気持ちで歌ったら、このようになりました。

――セリフのように吐き出すところとか、まさに気持ちそのままだったのですね。

湊 そのままです。ストーリーがついたのを読んで、そういう解釈になるんだと思いました。だからこそ、それを知ったうえで披露した1stライブでの「カクシタワタシ」は、また違う気持ちで歌わなければと思ったんです。ただ気持ちをぶつけるのではなく、清夏がこの曲をみんなの前で歌うと決意したように、アイドルのパフォーマンスとして、しっかり表現のひとつにした状態で披露しなきゃいけない。それがすごく難しかったです。

――根本的な話にはなるのですが、この曲に限らず、清夏として歌う時に意識していることや歌い方はあるのでしょうか？

湊 最初からずっと意識しているのは、“ダンスが想像できる歌い方をする”です。曲を聴いた人が「今踊りながら歌っているんだろうな」と想像できるような跳ね感や明るさを意識して歌うのは、最初から変わらないところですね。それから、清夏は語尾上げ（しゃくり）、例えばサビで伸ばした後にキュッと上がる音を入れることは多かったのですが、最近はそれを意識してコントロールできるようになりました。曲によって、語尾上げをたくさん入れたほうが盛り上がるだろうな、入れないほうが真っ直ぐ伝って曲の良さが引き立つだろうな……などと計算して足し引きしています。そこも清夏の歌い方としてポイントの1つかなと思います。

――「Ride on Beat」のような弾む系の曲の時は、語尾が自然と跳ねているように感じます。

湊 そうですね。清夏も技術的にここはこう歌おうとは意識せずに、ステージで感じたままに歌っているだろうなと思ったので、この曲は私も意識せずに歌いました。ただ、落ちサビの“深呼吸したら 振り返ってごらん”のところは、気持ちを落ち着けてしっとり歌うとか、表情感は結構変えています。

――もう1つのソロ曲「Kira Kira」は、他のソロ曲に比べるとアップテンポではなく、また違った雰囲気のお洒落感がありますね。

湊 清夏の曲には、テーマの1つに“みんなを巻き込んで、みんなと一緒に踊る曲”があると思うんです。「Kira Kira」は清夏が中心にいて、それを見ているみんなも自然と体が動くようなカリスマ感、みんなを率いているイメージのある曲。だから、ぴょんぴょん跳ねているよりも、かっこ良く決めて踊っている感じといいますか、サビの跳ね感も他の曲ほどは入れずに、かっこ良さに重きを置いて歌いました。

――話を聞いていて思ったのですが、湊さんは歌っている時に映像をイメージするタイプですか？

湊 はい。映像をイメージしつつ、実際にステップを踏んでリズムを刻みながら歌うことが多いです。その曲に合わせて自分が歌いながら踊っている意識を持ちつつ、かつ映像もイメージする感じですね。

――続いて、シーズンイベント曲などソロ曲以外のこともお聞きします。こちらは曲数が多いので、特に印象深かった曲を教えてください。

湊 「桜フォトグラフ」ですね。この曲は、収録する前に「清夏の歌い方、歌の表現を広げたい」と言っていただきました。「明るく盛り上げる一面や、内面を曲として表す一面とはまた違う、『こういった表情も見せられるんだよ』といった可能性を広げたい」と。私自身、「桜フォトグラフ」のような曲調は得意なほうだと思っているので、自分の味も出しつつ清夏の幅を広げられたという意味でも大きな、思い出に残る楽曲です。

――曲調的に語尾上げを多用せず、綺麗なビブラートをかけた声の伸びが美しくて。個人的にも「桜フォトグラフ」の清夏の歌い方はすごく好きで、聴いた瞬間にいいなと感じました。

湊 嬉しいです。佐藤貴文さんに「清夏のことを考えずに、まずは一度、自分の歌として歌ってみてください」と言われ、大丈夫かな……？と不安もありつつ歌ったんです。でも、歌ってみたら「湊さんが思っているより、湊さんの歌は清夏に聴こえるので、恐れず自分の表現をのせてください」と言ってくださいました。そこから清夏で更に色んな表現に挑戦できるようになり、歌い方も広がったので、とてもありがたい一言でしたね。

――3rdシングルには「Love & Joy」以外に、「標」と「ENDLESS DANCE」のソロバージョンも収録されています。「標」はフェイク部分が気になっていた人も多いと思いますが、ソロでの聴きどころはどこでしょうか？

湊 「標」は「桜フォトグラフ」の歌い方に近い柔らかさを出しつつ、サビでは明るく笑顔で歌っている表情感も意識しました。あとはやっぱりフェイクですね。すごく清夏らしい、清夏の良さが詰まったものになっていますので、聴きどころかなと思います。

――「ENDLESS DANCE」はいかがですか？

湊 ダンスといえば清夏、清夏といえばダンス。「ENDLESS DANCE」は初めて聴いて振付を見た時から、「絶対に歌いたい！」「踊りたい！」と思っていたので、歌えて嬉しかったです。サビにはダンスしながら歌っているような跳ね感を、2番ではちょっと荒々しい表情も入れています。

――普段とは違った表情が見られるのも、こういった楽曲の魅力の1つですね。

湊 ソロ曲や清夏が歌唱メンバーであるシーズン曲以外は、いつもより好き勝手していい印象があって（笑）。色んな表情を強めに入れていますので、そういった部分も楽しんでもらいたいです。

先輩たちとダンス曲を！そしていつか「学マス」単独であのステージに！

――先日の“THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD 2025”（以下、“MOIW2025”）では先輩たちと同じステージ立ちましたし、ライブ以外でも先輩たちとお会いする機会が増えたと思います。そこで得たものや印象に残っていることをお聞かせください。

湊 一番嬉しかったのは、前回のリスアニ！さんのインタビューで言わせていただいた「『Gossip Club』をギャルの先輩方と歌いたい」が叶ったことですね。ギャルのアイドルを演じる先輩方にすごく歓迎していただき、ギャルとして迎え入れてくださったのがすごく嬉しかったです。本当にありがとうございます。それから、「シンデレラガールズ」の先輩方とお会いしたときに「じ、実は、シンデレラガールズが好きで……」と言ったら、すごく喜んでくださいました。他のブランドの先輩方もそうで、「アイマス」に関わっている先輩方って、「アイマス」の仕事している方に対しても、「アイマス」が好きなプロデューサーさんに対しても、ものすごく大きな愛を持っているんです。皆さん本当に温かくて、愛に溢れたコンテンツだなとこの2年間でとても感じました。

――本当にそうですよね。ちなみに、京セラドーム大阪という巨大な会場は緊張しましたか？

湊 それが、自分でもビックリするぐらい緊張しなかったんです。それよりも「早く始まってほしい」「この楽しい空間を、一刻も早くプロデューサーさんと共有したい」と思っていました。セットリストを見た時から、夢のコラボやブランド同士での楽曲の交換などずっとワクワクしていて、本番もずっと楽しかったです。

――では、次に先輩方と歌ってみたい曲はありますか？

湊 たくさんありますが、1つ挙げるなら「Dance in the Light」です。清夏と言えばダンスなので、各ブランドのダンス特化の方々と一緒に「Dance in the Light」を歌いたいです！

――それはぜひ見てみたいです。清夏自身として、成長したからこそ今後歌ってみたい楽曲、歌わせてみたい楽曲も教えてください。

湊 それこそ、ダンスを見せつけるような、ロックでかっこいい、ダンスブレイクがバチバチに入った曲をやってみたいです。あと、同じくダンスが得意な雨夜燕先輩と一緒にダンスを踊れる曲があったらいいなって、ずっと思っています。

――燕を演じている天音ゆかりさんは、歌唱力も抜群ですからね。

湊 すごいですよね。歌もすごいですし、ダンスもすごく迫力があって上手なんです。ライブでも一緒のステージに立ちたいです。

――他の「学マス」のメンバーも、ずっと隣で見てきて成長をすごく感じるのでは？

湊 歌もダンスも表現も表情も、どんどん演じるアイドルそのものに近づいているなと感じます。最初の頃よりも新たな表情をみせてくれますし、より洗練されたパフォーマンスが繰り広げられるので、そのたびにビックリして。何度も聴いているはずの曲も改めて感動で涙が出るんですよ。人の心を動かす力がみんなすごいなって、本当に尊敬しています。

――では最後に、これから3周年、4周年……と「学マス」はどんどん進んでいきますが、湊さん自身の目標をお聞かせください。

湊 実は、“MOIW2025”ではドームという大きな会場でプロデューサーさんの歓声をイヤモニ越しじゃなく、絶対に生で聞こうと思っていたんです。でも、楽しすぎたし、失敗をしたくなかったこともあって、やり損ねてしまったんですよ。なので、いつか「学マス」単体としてドームに立って、そこでプロデューサーさんの歓声を生で聞くことをリベンジしたいです。これは目標というより、“夢”ですね。

――大きな夢の実現、楽しみにしています！

