この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、自身のYouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」で「【超小型ノートパソコン】TENKU Pocket 8はウルトラモバイルPCの魅力的なモデルです！ くわしく紹介します」と題した動画を公開。8インチの超小型ノートパソコン「TENKU Pocket 8」をレビューし、コンパクトなサイズ感と金属ボディの剛性感を高く評価しつつ、キーボードの特殊配列や価格設定について独自の視点で解説した。



動画ではまず、開封から付属品、本体の外観をチェック。戸田氏は金属製のボディに触れ、「ひんやりです。たわみがほぼ無く、硬い金属の塊という感じ」と、その高い剛性感を評価した。重量は実測で639gと、大型のタブレットと同等でありながら、ポケットにも収まるコンパクトさが最大の魅力だと語る。



ディスプレイは8インチで、解像度は1900×1200。タッチ操作にも対応しており、2-in-1機構によってタブレットモードやテントモードでの使用も可能だ。動画鑑賞など、様々な用途に対応できる点を評価した。



一方で、キーボードについては賛否両論あると前置きし、実際にタイピングを披露。日本語配列でキーピッチも広く確保されている点は評価したものの、TabキーやWindowsキーなどがFnキーとの同時押しになる特殊な配列については「ショートカットがかなり打ちづらい」と指摘。これが作業効率に影響を与える可能性があると述べた。



CPUにはIntel Core i3-N305を搭載し、パフォーマンスはテキスト作業やウェブブラウジングといったライトな用途であれば十分。最終的な評価として、戸田氏はこの製品に57点という点数を付けた。「ロマン」あふれるサイズ感と質感は魅力的ながら、キーボードの使い勝手と94,800円という価格が辛口評価につながったようだ。