IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、自身のYouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」で「【アイデア満載】 Ulanziのスマホ用撮影アイテムをレビューします。色々便利な製品が到着しました」と題した動画を公開した。



動画では、UlanziやFalcamといったメーカーのスマートフォンやカメラでの撮影をより快適にするためのアクセサリーを複数紹介。中でも、マグネットで瞬時に着脱できるカメラストラップを「神レベルの便利さ」と絶賛し、その革新的な使い勝手に注目が集まった。



最初に紹介されたのは、Ulanziの「MA60 マグネット式 ポケットスマホ三脚」。折りたたむと厚さ約8mmという驚異的な薄さでありながら、広げれば安定した三脚として機能する。戸田氏は、高さや角度を自由自在に変えられる点や、手持ちグリップとしても使える多機能性を高く評価。重量もわずか65gと軽量で、「カバンに忍ばせておくと便利」とコメントした。



続いて、Ulanziの「ミニスマホポーチ」を取り上げた。コンパクトな見た目ながら、スマートフォン用のポケットのほか、ペットボトルや缶ジュースを収納できるスペース、内側には財布やモバイルバッテリーが入る仕切りも備えている。ショルダーストラップも付属しており、旅行やお散歩の際に重宝しそうだ。



そして、戸田氏が「今回レビューしてる中でこの製品が一番好きかもしれない」と特に気に入った様子を見せたのが、Falcamの「ハンドカメラストラップ Maglink V2」だ。最大の特徴はマグネット式のバックルで、カメラに取り付けたパーツに近づけるだけで「パチン」という小気味よい音とともに一瞬で装着が完了する。外す際も簡単で、この手軽さに「地味だけれども使うと超絶便利」と感心しきりだった。



戸田氏は、今回紹介した製品はいずれも手頃な価格でありながら、撮影時のちょっとしたストレスを解消してくれる秀逸なアイデアが光ると総括。特にハンドストラップの革新的な機構は、カメラユーザーにとって大きな魅力となるだろうと締めくくった。