「日経225先物」手口情報（9日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限1万8793枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月9日の日経225先物期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万8793枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 18793( 18212)
バークレイズ証券 9174( 9174)
ソシエテジェネラル証券 9152( 7790)
JPモルガン証券 2343( 2336)
SBI証券 3889( 2169)
ゴールドマン証券 1997( 1939)
松井証券 1849( 1849)
サスケハナ・ホンコン 1318( 1318)
日産証券 1281( 1281)
楽天証券 1736( 1012)
モルガンMUFG証券 945( 929)
ビーオブエー証券 936( 863)
フィリップ証券 606( 606)
シティグループ証券 714( 592)
インタラクティブ証券 586( 586)
UBS証券 463( 451)
マネックス証券 257( 257)
三菱UFJeスマート 257( 201)
野村証券 174( 166)
BNPパリバ証券 253( 152)
HSBC証券 800( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
バークレイズ証券 2992( 2992)
ABNクリアリン証券 3050( 2550)
ゴールドマン証券 1513( 1513)
ソシエテジェネラル証券 2620( 1320)
日産証券 899( 899)
SBI証券 1226( 794)
シティグループ証券 520( 520)
JPモルガン証券 500( 500)
モルガンMUFG証券 253( 253)
UBS証券 222( 222)
松井証券 176( 176)
楽天証券 350( 162)
三菱UFJeスマート 156( 138)
ナティクシス証券 115( 115)
野村証券 112( 112)
ドイツ証券 98( 98)
ビーオブエー証券 75( 75)
岩井コスモ証券 51( 51)
HSBC証券 839( 39)
インタラクティブ証券 29( 29)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース