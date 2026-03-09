「今日好き」中島結音（ゆのん）、タイトTシャツでボディラインくっきり「思わず二度見」「メリハリボディ」の声
【モデルプレス＝2026/03/09】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた中島結音（なかしま・ゆのん）が3月8日、自身のInstagramを更新。タイトなシルエットのTシャツ姿を公開した。
【写真】「今日好き」出身美女「思わず二度見」衝撃のタイトTシャツ姿
中島は「もぉ〜美味しい物与えられすぎて、食欲やばいずっと食べとる 幸せ太りじゃっ」とコメント。美しいボディラインが際立つ鮮やかなオレンジ色のピタッとしたTシャツ姿の上半身ショットや、それに黒いアウターを羽織り腕を上げてウエストをチラ見せしている写真を公開した。
この投稿に、ファンからは「セクシー」「メリハリボディ」「思わず二度見した」「可愛すぎる」「元気なオレンジ色が似合う」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。中島は「ダナン編」「パタヤ編」「卒業編2024」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆中島結音、タイトTシャツ姿公開
◆中島結音の投稿に反響
