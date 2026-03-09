¹â»Ô¼óÁê¤¬ÅöÁª¼ÔÁ´°÷¤Ë3Ëü4000±ßÊ¬¤òÇÛÉÛ¡ª¡¡²¿¤¬Áª¤Ù¤ë¡©¡¡À¤´Ö¤ÎÁê¾ì¤Ï¤¤¤¯¤é¡©¡¡²¶¤âÍß¤·¤¤¤¾¡¢¹â³Û¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥È¡ª
¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥È¤òÇÛÉÛ¤·¤¿¹â»Ô¼óÁê
¹â»Ô¼óÁê¤¬½°±¡Áª¤ÇÅöÁª¤·¤¿¼«Ì±ÅÞµÄ°÷Á´°÷¤ËÌó3Ëü±ß¤Î¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥È¤òÇÛÉÛ¡£Ë¡Åª¤Ë¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤Ê¤ó¤«¼áÁ³¤È¤·¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¡£¤½¤Î¥â¥ä¥â¥ä¤òÀìÌç²È¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤ß¤¿¡ª
¡Ú¿Þ¡Û¹â»Ô¼óÁê¤¬Â£¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥È¤ÎÆâÍÆ
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡ÚµõÎéÇÑ»ß¤ÎÃæ¡¢3Ëü±ß¤ÏÄ¶¹â³Û¡ª¡Û
¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡Ê¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¡Ë¤¬¡¢½°±¡Áª¤ÇÅöÁª¤·¤¿¼«Ì±ÅÞµÄ°÷315¿ÍÁ´°÷¤ËÅöÁª½Ë¤¤¤È¤·¤Æ¤Ò¤È¤êÌó3Ëü4000±ß¤Î¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥È¤òÂ£¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
À¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡¤Ç¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤«¤éÀ¯¼£²È¤Ø¤Î¶âÁ¬¤Ê¤É¤Î´óÉÕ¤ò¶Ø»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£²ó¤ÏËÜ¿Í¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ëÀ¯ÅÞ»ÙÉô¤«¤é¤Î´óÉÕ¤Î¤¿¤á¡¢¡ÖË¡Îá¾åÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¹â»Ô¼óÁê¤ÏÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥È¤Î¤Î¤·»æ¤Ë¤Ï¡Ö¸æ½Ë¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¡×¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¡Ö¸Ä¿Í¤«¤é¤Î¤ª½Ë¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤Èµ¿¤¤¤¿¤¯¤â¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¤â¤¦¤Ò¤È¤Äµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï3Ëü4000±ß¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥È¤ÎÃæ¿È¤À¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬Â£¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥È¤ÎÆâÍÆ¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ö¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Ú¥¢½ÉÇñ·ô¡×¡Ö¹âµéÎÁÍýÅ¹¤Î¿©»ö·ô¡×¡Ö²¼´Ø¤ÎÅ·Á³¤È¤é¤Õ¤°¡×¡Ö»°½Å¸©»º¤Î³è¹õ¤¢¤ï¤Ó¡×¡ÖÄ»¼è¸©»º¤Î³è¾¾ÍÕ¤¬¤Ë¡×¡Ö¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Î¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¡×¡Ö¿¿¼î¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡×¤Ê¤É¡¢½îÌ±¤Ë¤ÏÌ´¤Î¤è¤¦¤ÊÉÊ¡¹¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¤³¤ó¤Ê¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥È¤Ê¤é¡¢Ã¯¤«¤«¤éÂ£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¤ª½Ë¤¤¤Ê¤É¤ÇÂ£¤ë¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥È¤ÎÁê¾ì¤Ï¤¤¤¯¤é¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥È¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ä¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤Ê¤É¤ò¡Ø¿´¤«¤é´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ëÂ£¤ê¤â¤Î¤Î¥Þ¥Ê¡¼¡Ù¡Ê¹â¶¶½ñÅ¹¡Ë¤Ê¤É¤ÎÃø½ñ¤¬¤¢¤ë¥®¥Õ¥È¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤ÎÉÚÅÄ¤¤¤º¤ß»á¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÖÂ£¤êÊª¤ÎÁê¾ì¤Ï¡¢¤ªÃæ¸µ¤ä¤ªºÐÊë¤Ê¤É¤Ç3000±ß¤«¤é5000±ß¤Û¤É¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Âç³Ø¤Ç½¢¿¦¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÀèÀ¸¤Ê¤É¡¢¤È¤Æ¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ç¤â1Ëü±ßÄøÅÙ¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢º£²ó¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬Â£¤Ã¤¿3Ëü±ß¤È¤¤¤¦¶â³Û¤Ï¡¢»Å»ö¾å¤Î¾å»Ê¤äÉô²¼¡¢Æ±Î½¤È¤¤¤Ã¤¿´Ø·¸À¤«¤éÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤ÈÄ¶¹â³Û¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Â¦¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¤ï¤«¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±¤¸²ñ¼Ò¤äÃÄÂÎ¤È¤¤¤¦¤À¤±¤ÇÎã¤¨¤Ð¤ª½Ë¤¤¤È¤·¤Æ¸½¶â¤Ç3Ëü±ß¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¤â¤é¤¤¤¹¤®¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤Èº¤ÏÇ¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¤¿¤À¡¢¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥È¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤Î¶â³Û¤¬¥«¥¿¥í¥°¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Â£¤é¤ì¤¿Â¦¤Ï¡¢¤¤¤¯¤é¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤¬¶â·ô¡Ê³ÛÌÌµºÜ¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤â°ìÉô¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ë¤È¤ÎÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ç¡¢Â£¤ëÂ¦¤«¤é¤¹¤ë¤ÈÁê¼ê¤Ë¼ºÎé¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢ÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÇÛÎ¸¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥È¤ÎÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢Â£¤Ã¤¿Áê¼ê¤¬¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¼«Í³¤ËÁª¤Ù¤Æ¡¢¼õ¤±¼è¤ëÆü»þ¤â»ØÄê¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
À¸Á¯¿©ÉÊ¤Ê¤É¤òÂ£¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Â£¤êÀè¤Î¿Í¤¬Î¹¹Ô¤Ê¤É¤ÇÉÔºß¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢½ý¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥È¤Ï¼õ¤±¼è¤ëÂ¦¤¬ÆüÉÕ¤òÁª¤Ù¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿´ÇÛ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¡¢¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Â£¤ëÂ¦¤¬¾¦ÉÊ¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â£¤êÊª¤È¤ÏËÜÍè¡¢Áê¼ê¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¿Í¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤Î¤¬´ðËÜ¤Ç¤¹¡£
´Å¤¤¤â¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¡¢²¹Àô¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð²¹ÀôÎ¹¹Ô¥Á¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÂ£¤ë¡£¤½¤ì¤¬¿´¤Î¤³¤â¤Ã¤¿Â£¤êÊª¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ªÇ¤¤»¤Î¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥È¤Ï¡¢Â£¤ëÂ¦¤¬¾¯¤·¥é¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥È¤òÇÛÉÛ¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎµÄ°÷¤«¤é¿©»ö²ñ¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤Í¤®¤é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö²ñ¿©¤¬¶ì¼ê¤Ê½÷¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿©»ö²ñ¤ÎÂå¤ï¤ê¤À¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤¦¤·¤¿Â£Åú½¬´·¤âÀ¤´ÖÅª¤Ë¤Ï¤À¤ó¤À¤ó¸«Ä¾¤µ¤ì¡¢¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉÚÅÄ»á¤Ï¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤Î10Ç¯¤¯¤é¤¤¡¢´ë¶È¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤ªÃæ¸µ¤ä¤ªºÐÊë¡¢Ç¯²ì¾õ¤Ê¤É¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤¤¤¦àµõÎéÇÑ»ßá¤ÎÊý¸þ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¤ä¼è°úÀè¡¢¶È¼Ô´Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼ÒÆâ¤Ç¤â¡¢Îã¤¨¤ÐÂà¿¦½Ë¤¤¤Ê¤É¤ÇÂ£¤êÊª¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤ªÊÖ¤·¤Ëº¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤ª½Ë¤¤¤â¤¢¤Þ¤ê¤·¤Ê¤¤É÷Ä¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ç¤µ¤¨¤ä¤ê¤È¤ê¤Î¶Ø»ß¤òÄÌÃ£¤·¤¿´ë¶È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤¦¤¤¤¦À¤´Ö¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¡Ø¤Ê¤¼º£¡¢À¯¼£¤ÎÃç´ÖÆâ¤Î¤ª½Ë¤¤¤Ç¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥È¤òÂ£¤ë¤Î¡©¡Ù¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â3Ëü±ß¤È¤¤¤¦¹â³Û¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡×
¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤Ë¸å¤«¤éµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤«¡¢½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¼ÏÂ¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤Î¼ÒÄ¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬»ä¤ÎÃæ¤Ë¤â¤Þ¤À¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
´ë¶È¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹´Ø·¸¤ËÂ£¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëË¡¿Í¥®¥Õ¥È¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤«¤éÊ¿À®¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ÈÉÚÅÄ»á¤Ï¤¤¤¦¡£
¡Ö°ÊÁ°¤Ï¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ä¼ê¤Ì¤°¤¤¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ë¼«Ê¬¤Î´ë¶ÈÌ¾¤Ê¤É¤òÆþ¤ì¤Æ¼ÒÄ¹¤ä±Ä¶È¤¬¼è°úÀè¤ËÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æüº¢¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Øº£¸å¤â¼«¼Ò¤ò¤è¤í¤·¤¯¡Ù¤È¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£Â£¤êÊª¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿²¼¿´¤â¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¹â»Ô¼óÁê¤Ï¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥È¤Î¤Î¤·»æ¤Ë¡Ö¹â»ÔÁáÉÄ¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¤ª½Ë¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢²¿¤«ÊÌ¤Î²¼¿´¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
½îÌ±¤ÎÀ¸³è¤¬¶ì¤·¤¤Ãæ¤Ç¡¢Ä¶¹â³Û¤ÊÂ£¤êÊª¤ò¤¹¤ë¹â»Ô¼óÁê¡£Áá¤¯¾¼ÏÂ¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤Î¼ÒÄ¹¤«¤é¡¢ÎáÏÂ¤Î½îÌ±¤Î´¶³Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
