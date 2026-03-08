春限定のセーラーコスチューム！香港ディズニーランド・リゾート“ダッフィー＆フレンズ プレイ・デイズ2026”

香港ディズニーランド・リゾートでは2026年3月20日（金）から6月7日（日）まで春のスペシャルイベント“ダッフィー＆フレンズ プレイ・デイズ2026”開催！

新しいセーラー風コスチュームに身を包んだダッフィー＆フレンズとのキャラクターグリーティングや、全員が勢ぞろいするデイタイム・ショーなどを楽しむことができます。

今回はイベントに先がけてひとあし早く実施された新コスチュームのダッフィー＆フレンズを紹介します。

香港ディズニーランド・リゾート“ダッフィー＆フレンズ プレイ・デイズ2026”コスチューム

開催期間：2026年3月20日（金）〜6月7日（日）

開催場所：香港ディズニーランド・リゾート

香港ディズニーランド・リゾートでは、毎年春に開催され多くのファンに親しまれている“ダッフィー＆フレンズ プレイ・デイズ2026”を開催！

ダッフィー＆フレンズの世界観を存分に楽しめる“ファン”タジー（fans-tasy）の世界が展開されます。

長年のダッフィー＆フレンズのファンの方も、今回初めて訪れる方も、リゾート全体で繰り広げられる新たな出会いやサプライズの数々を楽しめるイベント。

全員が勢ぞろいするデイタイム・ショーや

ダッフィー＆フレンズ プレイ・ハウスでのグリーティングでは、春限定の新コスチュームを披露します。

そんな春限定の新コスチュームをひとあし早く紹介します。

「ダッフィー＆フレンズ プレイ・ハウス」では、新しいセーラー風コスチュームに身を包んだダッフィー＆フレンズがゲストをお出迎え！

春らしく装飾された居心地のよい空間で、

ダッフィー＆フレンズの7人とあうことができます。

ダッフィー、シェリーメイ、ステラ・ルー、ジェラトーニ、クッキー・アン、オル・メル、

リーナ・ベルとのキャラクターグリーティングが可能。

会えるキャラクターは毎日日替わり。

ハグをしたり、おしゃべりをしたり、心温まる特別なひとときを過ごすことができます。

ディズニー・フレンズ・ライブ：キャッスル・パーティー

20周年をお祝いする「ディズニー・フレンズ・ライブ：キャッスル・パーティー」に、新しい衣装をまとったダッフィー＆フレンズの7人が初登場！

アップテンポな音楽とともに、コンサートのような臨場感あふれるキャッスルショーを展開します。

春限定のセーラーコスチュームを披露するダッフィー＆フレンズたちと触れ合えるスペシャルイベント。

香港ディズニーランド・リゾート“ダッフィー＆フレンズ プレイ・デイズ2026”コスチュームの紹介でした。

取材協力：香港ディズニーランド・リゾート

https://www.hongkongdisneyland.com/ja/

As to Disney artwork, logos and properties: ©Disney

