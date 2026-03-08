2021年に亡くなった神田沙也加さんの元恋人で、現在は六本木のメンズラウンジで働く前山剛久。YouTubeの対談企画で、生前の神田さんとの関係を “暴露” し、波紋を呼んでいる。

発端となったのは、3月1日にYouTubeに投稿された、ホストクラブを経営するYUKIYAの動画。YUKIYAが経営するメンズラウンジに前山が勤務していることから、2人で対談をおこなったのだが……。

「前山さんはこれまでの俳優歴を振り返りながら、神田さんと出会った当時のことに言及しました。前山さんによれば、当時付き合っていた彼女がいたそうですが、『そのとき仕事にすごく悩んでいる時期で、自分も結果を出していくには、元カノではなく、この子（神田さん）のほうがいいかなと思って』と、今後の仕事を考えて、神田さんを “選んだ” ことを明かしたのです。

ただ、前山さんに関しては、交際中に神田さんへ暴言を吐いていたことが報じられ、本人も2024年8月の『週刊女性』のインタビューで罵倒した事実を認めるなど、たびたびその言動が問題視されていました。

今回、前山さんが交際中のことを “暴露” したとして、SNSで炎上し、対談動画も削除される事態になったのです」（スポーツ紙記者）

依然として、前山に対して厳しい目が注がれている。一方で、Xでは、

《急にポーンって亡くなり方の揶揄だよね？人でなしすぎて吐きそう》

《前山剛久もその周りにいる奴もまともじゃないわ よく笑い話に出来るな》

《本当に不快…。亡くなった方のことをそんな風に話すのはありえないと思う》

など、「対談動画」そのものに不快感を抱く声が聞かれていた。

「動画内で、前山さんが神田さんと付き合っていた期間が2カ月ほどだったことを明かしました。すると、YUKIYAさんは『2カ月だよ？ こっちからしたら2カ月しか付き合ってない子が急にポーンみたいな……』と、笑いながら話していたのです。

前山さんも自身に関する報道を自虐気味に振り返りながら、『（神田さんが）もっと話してくれたらよかった』と語っていました。終始、亡くなった神田さんのことをネタにするようなやりとりだったため、不謹慎に感じる人が多かったようです」（芸能記者）

前山は、2022年に所属していた事務所を退所し、2025年12月に六本木のメンズラウンジで “ホストデビュー” したことを報告。本誌「Smart FLASH」は昨年末、そんな前山の仕事先での働きぶりを報じている。

「六本木界隈では有名なお店ですが、前山さんはヘルプで入って、場を盛り上げていました。34歳なので、周りは “年下の先輩” ばかりです。ただ、お客さんもみんな元カノのことは知っているため、“『アナ雪』歌ってよ” とか “松田聖子、歌ってよ” と、よくイジられています」（前山が働く店舗関係者）

生前、ディズニー映画『アナと雪の女王』で王女・アナ役の声を務め、幅広い世代に人気を博した神田さん。

「前山さんが、職場で “アナ雪イジり” される状況にも、SNSで疑問を抱く声があがっています。今回の対談企画しかり、前山さんが一連の騒動を茶化されるような環境にあることも、一部のファンには耐えがたく、それが批判につながっているのでしょう」（前出・芸能記者）

神田さんが亡くなって4年、交際当時のことを “解禁” する前山に対する世間の風当たりは、ますます厳しいものになりそうだ。