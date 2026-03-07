ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートでペア金メダルの「りくりゅう」こと、三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が、７日のＴＢＳ系「王様のブランチ」（土曜・前９時半）に生出演。三浦の一言に、木原が焦りを見せる一幕があった。

生放送バラエティーに珍しく出演。司会の佐藤栞里らレギュラー陣は大感激だ。りくりゅうの２人は、木原が三浦をひょいと持ち上げて移動させる姿、通称「木原運送」をスタジオで生披露して盛り上げた。木原運送のポイントを聞かれた木原は「あんまり上を持ちすぎない。あばら周辺だとたぶん痛いと思うので」と話し、三浦は「スケート靴がある（履いている）ので、ダラ〜ンってしてしまう足に当たってしまうので、ピンッて」と、お互い痛くならないように気を付けていると明かした。

スタジオメンバーからりくりゅうに質問。佐藤は「今、お互いにプレゼントし合うなら、何を贈りたい？という。お疲れとか、感謝とか、ありがとうのプレゼントとか、なんの気持ちでも素敵なんですけど、どうですか？」と聞いた。

三浦は「普段、シーズン中は禁酒しているので。木原選手はウイスキーがとてもお好きなので。ウイスキーを贈りたいなと思います」と話した。一方の木原は「僕は、りくちゃん…やっぱり、化粧品が好きなので。化粧品を何かプレゼントできたら」と語った。佐藤は「マスカラとか、リップとか？」と聞くと、木原は「全般的に、いつも…あの…」と話している途中で、三浦は木原の顔を見ながら「『これ欲しい』って言ったら買ってくれる。ハハハ」とプライベートを“ポロリ”。スタジオ一同は爆笑。すかさず木原は手を横に振りながら「誤解を招く！誤解を招く！」と大慌て。藤森慎吾は「頑張った暁にね」とフォローを入れた。