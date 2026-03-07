豆さんの漫画「イラッとしたら思い出したい話」がインスタグラムで1万5000以上の「いいね」を集めて話題となっています。

歩道を無理やり自転車で走るおじさん。「あぶない！」とよけたら、舌打ちをされました。おじさんの態度にイラッとした母を見て、6歳の息子は…という内容で、読者からは「息子さん、賢い！」「人生何周目なの？」「私もムカついたらまねします」などの声が上がっています。

母のイライラも吹き飛ぶ、6歳息子のユニークな返し

豆さんは、インスタグラムで漫画を発表しています。豆さんに作品について話を聞きました。

Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由を教えてください。

豆さん「『いつも穏やかなこの子も、こんな風に毒を吐くのか』と面白く思ったことと、発想がユニークだったのでみんなにも聞いてほしい…と思い、漫画にしました」

Q.「熱を通すと毒がなくなる」という知識はどこで得たのでしょうか。

豆さん「つい最近、お手伝いしてもらったときに『肉を触ったから手をしっかり洗ってね、なぜなら…』と教えたばかりでした」

Q.息子さんの言葉を聞いて、どう思いましたか。

豆さん「イライラを笑いに変えてくれたので、いい子だな〜としみじみ思いました」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

豆さん「『大人ですね』『賢い』『人生何回目なのか』『参考にします』のように、肯定的なコメントをいただきました。また『自分はムカついたときに、こんな考え方をするようにしている』というコメントを、たくさんいただきました」