【漫画】危ない自転車に舌打ちされイラッ 「そういう時は…」6歳息子の“神回答”に「賢い！」「人生何週目？」【作者取材】
豆さんの漫画「イラッとしたら思い出したい話」がインスタグラムで1万5000以上の「いいね」を集めて話題となっています。
歩道を無理やり自転車で走るおじさん。「あぶない！」とよけたら、舌打ちをされました。おじさんの態度にイラッとした母を見て、6歳の息子は…という内容で、読者からは「息子さん、賢い！」「人生何周目なの？」「私もムカついたらまねします」などの声が上がっています。
母のイライラも吹き飛ぶ、6歳息子のユニークな返し
豆さんは、インスタグラムで漫画を発表しています。豆さんに作品について話を聞きました。
Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由を教えてください。
豆さん「『いつも穏やかなこの子も、こんな風に毒を吐くのか』と面白く思ったことと、発想がユニークだったのでみんなにも聞いてほしい…と思い、漫画にしました」
Q.「熱を通すと毒がなくなる」という知識はどこで得たのでしょうか。
豆さん「つい最近、お手伝いしてもらったときに『肉を触ったから手をしっかり洗ってね、なぜなら…』と教えたばかりでした」
Q.息子さんの言葉を聞いて、どう思いましたか。
豆さん「イライラを笑いに変えてくれたので、いい子だな〜としみじみ思いました」
Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。
豆さん「『大人ですね』『賢い』『人生何回目なのか』『参考にします』のように、肯定的なコメントをいただきました。また『自分はムカついたときに、こんな考え方をするようにしている』というコメントを、たくさんいただきました」