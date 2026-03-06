2026年3月5日、実写版「ONE PIECE」シーズン2の配信開始が今月10日に迫る中、約46秒のプロモーション映像が公開され、台湾のネットユーザーの注目を集めている。

プロモーション映像では、航海に出発しようとするモンキー・D・ルフィが台湾の媽祖廟・鎮瀾宮を訪れる場面が描かれている。海の守護神である媽祖の声を聴く占い「杯筊（ポエ）」を投げ、航海の安全を祈願するというものだ。

これは、今月14日に台湾・高雄で開催されるイベント「媽祖護航！麦わらの海賊大パレード」のプロモーション映像で、同イベントには、ルフィやゾロ、ナミ、ウソップ、サンジ、チョッパーなどの麦わらの一味や、ゴーイング・メリー号、クジラのラブーン、巨人族の戦士ブロギーとドリーなどの人気キャラクターが登場予定となっている。

これをNetflix台湾のThreads公式アカウントが「偉大なる航路は、簡単に出航できるものではない。たとえ麦わらのルフィであっても、まずは海上最強の守護神に参拝しなければならない」「麦わらの一味が鎮瀾宮の媽祖と出会う時、最も熱き航海のコンビがいよいよ出航する！3月14日（土）、高雄港で会おう」とつづって宣伝した。

すると、台湾のネットユーザーからは「ここまで凝ってるなんて！」「台湾には確かに大海賊時代があるよね」「媽祖が世界中に見られるなんてかっこよすぎる」「麦わらのマーク入りの杯筊、めっちゃかっこいい！」「すごく魔法みたいな感じ。まさかルフィと媽祖が一緒に出るなんて（笑）」「その通り！海賊王になりたかったら、やっぱり媽祖の加護が必要だよね！」とのコラボレーションを絶賛するコメントが寄せられた。

一方で、映像内の鎮瀾宮が高雄ではなく台中にある媽祖廟であることから、「なぜ高雄の地元の宮廟じゃないの？」「高雄なら旗山天后宮じゃないの！？」「すみません、高雄に鎮瀾宮ってありますか？」「誠意は感じるけど、寺院の選び方が間違ってる（笑）」との指摘も多く寄せられた。（翻訳・編集/岩田）