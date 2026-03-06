ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手が手がけた初の絵本『デコピンのとくべつないちにち』が、5日発表の最新『オリコン週間BOOKランキング ジャンル別』において、週間売り上げ1.8万部を記録し『児童書』および『スポーツ関連本』でそれぞれ2週連続1位を獲得しました。

なお『オリコン週間BOOKランキング』では4位にランクインしています。

本作は、大谷選手がストーリーテラーのマイケル・ブランク氏と共同著者として書き下ろした初の物語。開幕戦の始球式を舞台に、家に忘れてしまったお気に入りの“ラッキーボール”を球場まで届けようと奮闘する、自身の愛犬・デコピンの活躍を描いた絵本です。



大谷選手とデコピンは、絵本の収益をすべて慈善団体に寄付する予定で、出版社のポプラ社もその趣旨に賛同し、絵本の売り上げの一部を動物保護団体に寄付するということです。

大谷選手は刊行にあたり、「デコピンが特別である理由を、今回物語を通して伝えることができて嬉しいです。この絵本が子どもたちに喜びを与えることを願っています」とコメントを寄せています。