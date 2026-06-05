おさるのジョージ』に登場するキャラクター・黄色い帽子のおじさんが、第45回ベスト・ファーザー 『イエローリボン賞』で特別賞を受賞。3日に行われた発表・ 授賞式では、黄色い帽子のおじさんと同じくらいの身長の方がジョージとともに登壇しました。6月21日の『父の日』に先立ち、各界から選ばれた“その年最も素敵なお父さん”に贈られるベスト・ファーザー 『イエローリボン賞』。黄色い帽子のおじさんに、子どもはいないも