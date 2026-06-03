「みなさん『大丈夫だよ』とおっしゃってくれますが…」。子どもの預け先がなく、仕事の現場にわが子を連れて行かざるを得ないときもあるという菊地亜美さん。周囲への気遣いが絶えず、必要以上に「すいません」と言うのが癖になってしまっているそう。幼い子を育てる親が直面する、世間との付き合い方。共感する人も多いのでは？ 【写真】「たまご焼きの工夫」に愛を感じる！菊地さんお手製のお弁当 ほか（全9枚） アイドル時代