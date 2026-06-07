吉祥寺のアットホームな隠れ屋カフェ「カフェ ルミエール」。かき氷やカレー、スペシャリティ珈琲がいただけるお店です。こちらのカフェは、燃えるかき氷(焼き氷)が有名ですが、かき氷以外にも、かわいいアイシングクッキーが添えられたスイーツがあるのはご存じでしたか？この季節にぴったりなプリンアラモードと、かき氷をいただいてきましたので、紹介します。 大人も子供も楽しめるプリ