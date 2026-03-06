ボリューム満点＆ライスが進む！ステーキ宮、やみつきステーキが登場
コロワイドグループの株式会社アトムが展開するステーキ宮は、2026年3月10日（火）よりワイルドカットビーフステーキを販売する。
■ステーキ宮らしくワイルドにカット
焼肉屋でも使用されている、牛1頭からわずかしか取れない希少部位「ブリスケットスカート」を、ステーキ宮らしくワイルドにカットし、ボリューム満点に盛り付た。トッピングのフライドガーリックとバターが食欲をそそり、ライスが進む逸品です。柔らかく、ジューシーな脂を楽しめる。
実施期間：2026年3月10日（火）〜4月7日（火）
販売商品：ワイルドカットビーフステーキ175g1,790円（税込1,969円）
ワイルドカットビーフステーキ225g2,090円（税込2,299円）
実施店舗：ステーキ宮105店舗（宮崎大島店、姫路大津店を除く）
※実施期間や店舗は予告なく変更になる場合がある。
※販売価格やメニューの内容は店舗によって異なる。詳しくは公式HPを確認のこと。
