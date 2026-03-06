LM.C、デビュー20周年記念プロジェクト始動＋Premium Box限定発売決定
2006年10月4日の活動スタートおよびメジャーデビューから20年。LM.Cとファンが築いてきた20年の軌跡を祝う“究極のアニバーサリー企画”が始動する。
2026年10月21日にリリースされるLM.C 20th Anniversary Premium Box『SUPER DUPER ANALOG BOX』は彼らのデビュー20周年を記念してポニーキャニオンショッピングクラブ(PCSC)限定で発売されるもの。メンバー厳選選曲20曲のアナログLP 2枚組(重量盤 / カラー仕様)と20周年記念スペシャルアナログプレーヤーのセットに加え、プレミアムアニバーサリーイベントへの予約購入者全員無料招待券付きという豪華内容だ。
アナログレコードは、デジタルでは味わえない温もりと深みのあるLM.Cサウンドが堪能できるほか、31.5cmのLPジャケットはインテリアとしても美しい特別な仕上がり。LM.Cの楽曲たちをアナログレコードという特別な形で残し、プレミアムイベントで20周年を盛大にお祝いするスペシャル企画だ。
完全受注限定商品となるLM.C 20th Anniversary Premium Box『SUPER DUPER ANALOG BOX』の購入予約受付は、本日3月6日正午より特設サイトにて。
■LM.C 20th Anniversary Premium Box『SUPER DUPER ANALOG BOX』
2026年10月21日(水)発売
SCJA-00009 39,800円(税込)
▼ポニーキャニオンショッピングクラブ(PCSC)特設サイト
https://ps.ponycanyon.co.jp/lmc/20th/
▼商品内容
◯20周年記念スペシャルアナログプレーヤー
・LM.C20周年のためにデザインされたインテリアとしても美しい特別仕様モデル。現在公開されている画像はイメージ。
◯アナログLP 2枚組(メンバー厳選選曲20曲 / 重量盤 / カラー仕様)
・maya盤(10曲収録予定)
・Aiji盤(10曲収録予定)
※収録曲は制作の都合上、変更となる可能性がございます。
◯プレミアムアニバーサリーイベント無料ご招待券付き
・本商品を予約購入いただいた全ての方を祝宴イベントにご招待。
【アナログLP収録曲】
▼maya盤
A面：BOYS & GIRLS / pOlyLifE / marble-s / Ah Hah! / LET ME釻CRAZY!!
B面：The BUDDHA / No Emotion / Fight Club / Brainwashing / It釻s a Wonderful Wonder World
▼Aiji盤
A面：Elephant in the Room / Chain Dreamers / SUPER DUPER GALAXY / meteorion / Campanella
B面：Door! / ningyo no namida / Lost Summer / JUST LIKE THIS!! -2021- / Happy Zombies
※収録曲は制作の都合上、変更となる可能性がございます。
【LM.C 20周年記念 オリジナルアナログプレーヤー】
出力パス：2スピーカー
出力パワー：3W (1kHz 4Ω)×2
接続端子1：AUX IN×1 (3.5mm)
接続端子2：ヘッドフォン出力×1 (3.5mm)
接続端子3：RCA オーディオ信号出力
Bluetooth 機能：なし
内蔵バッテリー：あり
バッテリー仕様：リチウム電池、2000mAh
バッテリー持続時間：3時間
電源条件：USB、5V1A 以上(100-240V)
LED インジケーター：電源(緑)、充電(赤)
針圧：5.0〜6.0g
レコード再生機能：オートストップ機能付き
駆動方式：ベルトドライブ
回転数：3段階調整(33/45/78)
針の仕様：ルビー針カートリッジ
製品寸法：350×122×256mm
製品重量：2.55kg
※仕様には軽微な変更がある場合がございます。
【プレミアムアニバーサリーイベント】
開催：2026年10月4日 (日)
会場：東京・池袋 harevutai (https://harevutai.com)
11:00〜 / 15:00〜 / 19:00〜の3回を予定
▼イベント内容
1.20年の軌跡 / LIVE映像爆音鑑賞会
2.プレミアム Q&A セッション
3.スペシャルグリーティング
LM.Cが皆様をお見送り ハイタッチ会♪
※イベントにご参加いただくTeam☆LM.C会員の方は、イベント終演後に“FC会員限定特典会”へご参加いただけます。詳細は後日発表。
■＜LM.C Club Circuit ’26 -ZEN-＞
3⽉15⽇(日) 千葉・柏 PALOOZA
open16:00 / start16:30
3⽉20⽇(金祝) 北海道・札幌 SPiCE
open16:00 / start16:30
3月21日(土) 北海道・札幌 SPiCE
open15:00 / start15:30
3月28日(土) 台湾・台北 THE WALL LIVE HOUSE
open18:00 / start19:00 ※現地時間
3月29日(日) 台湾・台北 THE WALL LIVE HOUSE
open17:00 / start18:00 ※現地時間
4⽉07⽇(火) 埼玉・HEAVEN’S ROCK さいたま新都心 VJ-3
open18:00 / start18:30
4⽉11⽇(土) 福岡・DRUM Be-1
open16:00 / start16:30
4⽉12⽇(日) 大阪・ESAKA MUSE
open15:30 / start16:00
4⽉14⽇(火) 愛知・名古屋 Electric Lady Land
open17:30 / start18:00
4月22日(水) 神奈川・横浜 ReNY beta
open18:00 / start18:30
4⽉25⽇(土) 東京・代官山 UNIT
open16:00 / start16:30
4⽉26⽇(日) 長野・CLUB JUNK BOX
open15:30 / start16:00
▼チケット
・スタンディング ￥8,800(税込)
※DRINK代別 / 5歳未満入場不可
一般販売：2月7日(土)10:00〜
URL：https://bio.to/LM.CTOUR2026
【会場販売のみチケット】※前売りはございません
・KIDS チケット(5歳〜12歳まで対象)：\2,200(税込)
・BOYS&GIRLS チケット(13歳〜18歳まで対象)：\4,400(税込)
【台湾公演】
チケットサイト：https://emergelivehouse2.kktix.cc/events/0e86337f
詳細：https://www.lovely-mocochang.com/information/2026/02/lmc-tour-2026-TAIPEI.php
■ツーマン＜SPECIAL VERSUS LIVE「CONTACT」KIRITO vs LM.C＞
4月4日(土) 東京・Kanadevia Hall (TOKYO DOME CITY HALL)
open16:30 / start17:30
出演：KIRITO / LM.C
