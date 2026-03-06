ダンス・歌未経験の15歳の候補生が、世界的プロデューサーたちの心を動かした。

【映像】15歳の可愛すぎる候補生（スタイル抜群の全身姿も）

3月3日放送の『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第2話では、二次審査の模様が公開された。

ダンス審査直前、ステージ袖で緊張をほぐすため、手に「人」という字を3回書いて飲み込む仕草を見せたのは、富山県出身の15歳のSAKURA（飛咲来）である。その初々しい姿に、指原莉乃は「『人』3回！まだやってる人いるんだ」と驚き、ILLITのメンバーMOKAも「かわいい」と興奮した。

さらに最年少で歌もダンスも全くの未経験、今回が人生で初めてのオーディション参加であることが紹介されると指原は「未経験！」と驚愕。LE SSERAFIMのSAKURAも「オーディション初…」と衝撃を受けていた。

一次審査でのパフォーマンスは決して完璧なものではなかったが、BTSの楽曲制作に携わるSlow Rabbit氏は「練習が足りないところはあるけれど、情熱的で目が惹かれました」と評価。さらにソン・ソンドゥク氏「人の目を引くのは大変なことだから、それができるのは武器になりますよ」と語り、彼女を「追加合格」として二次審査へ進ませた。

ジェイ・イン氏はインタビューで、「人によっては、生まれ持った『スター性』というのがあります。それは教えたり作り上げたりするには限界があるもの」と分析、そしてSAKURAに対し「すごく魅力がある。見ていると気分が良くなる魅力」に大きな期待を寄せていた。

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。『The Debut: Dream Academy』の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3名と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった1人のアーティスト"を日本にて発掘する。スタジオキャストには、指原莉乃をはじめLE SSERAFIMのメンバーSAKURAとKAZUHA、ILLITのメンバーIROHAとMOKA、ヒコロヒーが出演、参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。