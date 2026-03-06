食楽web

京都にある手作りケーキと喫茶の店『セカンドハウス ケーキワークス』は、日常の延長にある名店。ケーキはすべて国産小麦を使用し、砂糖の量もバランス重視。手作りならではのやさしさとクラフト感が、「お母さんが作ってくれたケーキ」の記憶を呼び起こす、親子三代にわたり愛されています。

そんな同店では、和菓子ブランド『せかん堂』があります。ここで人気の商品が、「京小麦かすてら」です。

お好みの厚みでカットできるのが嬉しい！

京都産国産小麦「せときらら」の中でも上質なプレミアムのみを使用し、もちもち＆しっとりとした食感に仕上げています。

もっちり、しっとり

配合は、卵黄5、卵白3の五三焼き。卵のコクをしっかり感じつつ、小麦の風味香るリッチな味わいが特長です。

卵のコクもしっかり感じます［食楽web］

京都で45年続く洋菓子店のノウハウを活かして焼き上げられており、自宅用はもちろん進物にもふさわしい一品。「セカンドハウス［京都］楽天市場店」でお取り寄せが可能です。ぜひ試してみてください。

（撮影・文◎亀井亜衣子）

● DATA

せかん堂

https://www.secondhouse.co.jp/sekandou/index.html

セカンドハウス ケーキワークス

https://www.secondhouse.co.jp/cw/index.html