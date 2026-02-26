この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

美容外科医で医学博士の高須幹弥氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【私の考察】何故トランプ大統領はイランを攻撃したのか？【ホルムズ海峡封鎖】」を公開した。



動画では、トランプ大統領がイランを攻撃した理由について、国際情勢や個人の心理面など複数の視点から独自の考察を展開している。



動画の序盤で高須氏は、攻撃の背景としてイスラエルからの要請を挙げた。イスラエルにとってイランは脅威であり、体制転換を望んでいると説明。また、アメリカ国内のキリスト教福音派からの支持を盤石にするため、親イスラエルの姿勢を示す必要があったと指摘した。



中盤では、中国とロシアへの牽制という戦略的側面について言及している。イランに親米政権を樹立して石油利権を握ることで、「中国を経済的に封じ込めることができる」と分析。さらに、イランからロシアへの兵器供与を断つ狙いもあると語った。また、アメリカが世界の覇権国家であり続けるためには、ホルムズ海峡のような重要なシーレーンを維持し、基軸通貨であるドルの価値を守る必要があると解説した。



終盤に向けて高須氏は、最も大きな要因としてトランプ大統領個人の性格に焦点を当てる。「ただ単に目立ちたいだけ」「称賛されたい」という強烈な承認欲求があると指摘し、エプスタイン氏に関連する報道から世間の目を逸らさせる目的もあったのではないかと推測した。大統領という最高権力者として軍を動かすことに対し、「脳内でドーパミンがぶわっと出て気持ちよくなっている可能性がある」と述べ、歴代のアメリカ大統領にも見られるサイコパス的な一面があると定義した。



最後には、一つの理由だけでなく、様々な要因が重なった結果としての軍事行動であると結論づけ、視聴者へ議論を呼びかけて動画を締めくくった。