中国メディアの界面新聞は4日、中国映画「飛馳人生3（ペガサス3）」が2026年の世界興行収入ランキングでトップに立ったことを報じた。

映画「ペガサス3」はカーレースをテーマにした人気シリーズの第3弾で、出演はシェン・トン（沈騰）、イン・ジョン（尹正）、ホアン・ジンユー（黄景瑜）、ジャン・ベンユー（張本莘）ら。中国では春節（旧正月）元日の2月17日に公開され、これに先立つ中国SNS・微博（ウェイボー）の年間アワード授賞式では「最も期待される春節映画」に輝いていた。

記事が中国の映画・ドラマデータ分析アプリ「猫眼専業版」のデータとして伝えたところによると、4日の記事執筆時点で「ペガサス3」の世界興収は5億6400万ドル（約880億円）に到達。「アバター」シリーズ第3弾の「アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ」（25年公開）が26年に挙げた5億5600万ドル（約870億円）を800万ドル上回っていた。 「アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ」



「ペガサス3」はこれまで、中国映画史における春節シーズンの総上映回数1位など複数の記録を打ち立てており、猫眼は最終的な興収を43億3900万元（約990億円）と予測している。一方、他の分析アプリ「灯塔専業版」の予測では、44億1800万元（約1010億円）に達する見込みだ。

記事はまた、「『ペガサス3』のヒットで、シェン・トンは主演作の累計興収が400億元（約9100億円）を突破した初の俳優になった」と紹介。その額は408億6600万元（約9300億円）に達し、2位のウー・ジン（呉京）を約50億元（約1140億円）上回っているという。（翻訳・編集/野谷）