トイレにつきもののニオイは金運UPを邪魔してしまう！？トイレで気を付けたい大事なこととは？【ヤバい風水】

トイレにつきもののニオイは金運UPを邪魔してしまう！？トイレで気を付けたい大事なこと

トイレは換気に気をつけて風通し良くが吉

トイレは排泄（はいせつ）の場なのでニオイはつきものです。ただニオイが充満した状態だと、金運アップを邪魔することがあります。そのためにまず大事なのは「換気」と「掃除」。窓を開けて風通しのよい状態を保ち、まめにお掃除することを心がけましょう。マンションなどでトイレに窓がない場合は、気の通りが十分でなく悪い気が溜まりやすいので要注意。電気代などはかかりますが、換気扇は24時間つけっぱなしのほうがベターです。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 ヤバい風水』

著者：愛新覚羅ゆうはん 日本文芸社刊

執筆者プロフィール

開運ライフスタイルアドバイザー (占い・風水)、作家、デザイナー 中国黒龍江省ハルビン生まれ。映画「ラスト・エンペラー」で知られる清朝の皇帝・愛新覚羅一族の流れをくむ。5歳のときに来日し、桑沢デザイン研究所を卒業後、北京大学に留学。帰国後は、アパレル企業の広報宣伝などを経て、幼少期から備わっていた透視能力に加えタロットや占星術なども生かし占い・風水師としても活動。当初鑑定していた医療・教育関係の間で話題となり、15年で延べ2万人以上を鑑定(2019年時点)。文章を書くのが好きで執筆活動にも勤しみ、デザイナーとしてのプロデュース開運アパレルブランド『Ryujyu~龍樹~』や、2021年より陶芸上絵付け作家として『水鏡~MIKKAMI~ 』も手がけるなど、多岐にわたって活動している。