¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Î¥ï¡¼¥ë¥É²¦ºÂ¤òÊÝ»ý¤¹¤ëà°Ç¤ËÍî¤Á¤¿ÉÔ»àÄ»á¾åÃ«º»Ìï¡Ê£²£¹¡Ë¤¬¡¢¶êÎï¤µ¤ä¤«¡Ê£²£µ¡Ë¤ÎÄ©Àï¤òµñÈÝ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²·î£·Æü¤ÎÂçºåÂç²ñ¤Ç»î¹çÃæ¤Ë±¦¼êÃæ»Ø¤òÃ¦±±¤·¤Ê¤¬¤é¤â£Ö£¹¤òÃ£À®¡£¤½¤Î¸å¡¢Éé½ý²Õ½ê¤Î¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¤£±¤«·î´Ö¤Î·ç¾ì´ü´Ö¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¾åÃ«¤Ï¡ÖµîÇ¯£±Ç¯´Ö¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸Á´¤Æ¤ò¤«¤±¤ÆÀÖ¤¤¥Ù¥ë¥È¡Ê¥ï¡¼¥ë¥É²¦ºÂ¡Ë¤Î²ÁÃÍ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç»î¹ç¤ò½ª¤ï¤é¤¹¤Ê¤ó¤ÆÀäÂÐ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¹¤°¤µ¤ÞÂ³¹Ô¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ö£¹¤òÃ£À®¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë¤Ï¶êÎï¤«¤éÄ©Àï¤òÉ½ÌÀ¤µ¤ì¤¿¤¬Â¨¹ïµñÈÝ¡££²·î£²£²Æü¤ÎÂçºåÂç²ñ¤Ç¤Ï¼«ÅÁËÜ¤Î¤ªÅÏ¤·²ñ¤Ë¶êÎï¤ËÍðÆþ¤µ¤ì¡¢Ä©Àï¤òÄ¾ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤¬ºÆ¤ÓµñÈÝ¤·ÊÖ¤êÆ¤¤Á¤Ë¤·¤¿¡£¾åÃ«¤Ï¡Ö¤·¤â¤Ù¤È¤ÎÂç»ö¤Ê»þ´Ö¤ò¼ÙËâ¤µ¤ì¤ÆÂçÌÂÏÇ¡£¤½¤ì¤ËÍ§Ã£¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿Îø°¦¤Î¤ª¼é¤ê¤Ë£Ç£Ð£Ó¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¤«¤é¿À¼Ò¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ªÊ²¤¾å¤²¤·¤¿¡£²¿¤«¤Ë¼è¤ê¤Ä¤«¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë°Û¾ï¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤·¤Æ¤ë¤±¤É¡¢Ã¯¤Î¤Þ¤Í¤ò¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡©¡×¤È¼ó¤ò¤«¤·¤²¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£µ·î¤Ë¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡¦¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤òÀ©¤·¤¿¶êÎï¤ò²¦ºÂÀï¤ÇÂà¤±¤¿²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡ÖµîÇ¯¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò¤«¤±¤Æ»î¹ç¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿»þ¡¢¥¢¥¤¥Ä¤Ë¡ØÃ¯¤«¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡Ù¤Ã¤Æº»ÌïÍÍ¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢·ë¶É¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤¬ÆóÈÖÀù¤¸¤Ç¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¤Ù¤¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤¿¤À¤¹¡£
¡¡Ä©ÀïÉ½ÌÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¿¶êÎï¤«¤é¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¼ö¤¤¤ò²ò¤¯¤Î¤Ï»ä¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¾åÃ«¤Ï¡Ö²¾¤Ëº£¤Î¾õÂÖ¤¬¼ö¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢ºÇ¹â¤Î¼ö¤¤¤¸¤ã¤ó¡£¥×¥í¥ì¥¹³¦¤â¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤â½á¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢²¿¤ÎÌäÂê¤â¤Ê¤¤¡£¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê»þ´ü¤«¤é¤³¤³¤Þ¤ÇÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï»ä¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¤·¤â¤Ù¤¿¤Á¤ÏÃ¯¤â¸«¤»¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤·Ê¿§¤¬¸«¤é¤ì¤Æ³Ú¤·¤½¤¦¤À¤·¡£¶êÎï¤¸¤ãÁê¼ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£¶Ë°½÷²¦¤ÏÄºÅÀ¤ò¾ù¤é¤Ê¤¤¡£