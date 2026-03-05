俳優・竹内涼真と女優・土居志央梨のお泊り愛をニュースサイト「Smart FLASH」（光文社）が報じた。

記事によれば、都内にある竹内の自宅マンションに土居が連日のように通っているという。2人はすでに家族公認の関係だといい、マンションのエントランスでは2人が熱いハグを交わす目撃談も紹介されている。

双方の所属事務所は、「プライベートは本人に任せております」とコメント。半ば、交際を認めたようなものとうかがえる。

きっかけは、昨年12月に配信されたNetflix映画「10DANCE」での共演だという。同作は10種のダンスで競う「10ダンス」を描いたもので、主演を務める竹内のダンスパートナー役に土居が抜てきされた。タンスが未経験の竹内は練習相手に土居を指名したという話もあり、交際は昨年2月にクランクアップしたあとに至ったとみられる。

昨年12月、竹内は同作の配信記念イベントで「練習で何回も心が折れて逃げ出しそうになった時に“大丈夫！できる！”と盛り上げてくれた」と感謝を口にし、土居を絶賛していた。

竹内といえば、これまで複数の女性との浮名を流してきた。2017年10月、モデル・里々佳との熱愛を週刊誌「女性セブン」（小学館）が報じ、2018年12月には写真誌「FRIDAY」（講談社）がドラマ「陸王」（TBS系）で共演した女優・吉谷彩子との交際を激写した。

さらに、2020年春に吉谷と破局し、その直後の同年5月に女優・三吉彩花との交際を同誌にすっぱ抜かれた。だが、三吉との交際は吉谷との二股をスクープされ、報道後はその影響からなのか、自身の出演作の宣伝などSNSを通した投稿は告知のみとしていたほど。

そんな中、翌６月、週刊誌「週刊女性」（主婦と生活社）が吉谷との破局に関するトラブルを報じ、竹内のプライベートは大波乱。これまで爽やかなイメージを売りにしていただけに、二股交際以外にも明るみになった金銭トラブル報道のダメージも大きく、好感度は“ガタ落ち”となった。

竹内のプライベートが世にさらけ出されると、ネット上では「爽やかな役はまともに見れない」「私生活がだらしない」「女とお金のトラブルでイメージは最悪。期待していただけに残念」という反感の声が後を絶たず、芸能生活にピンチを迎えた時期もあった。

2024年10月、三吉との破局を報じられて以降は、フリーでいたとみられる。

熱愛をキャッチした「FRIDAY」は、どうやらハマっているのは「土居のほう」と報じているが、今月4日のニュースサイトでは、「過去にいくつもの熱愛を報じられた竹内だが、今回ばかりは“結婚”の2文字が見え始めたのではないか」とも伝えている。

狙った獲物を逃がさないのがイケメン俳優ならではの特権なのかも知れない。竹内も30代となり恋愛に対しても若い時とは考え方が変わったのだろう。だが、役者としてのイメージをくれぐれも壊さぬようプライベートを充実させてほしいものだ。今後の動向に目が離せない。