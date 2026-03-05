この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

元中学校教師が解説。親子関係と成績が同時に改善する、思春期のわが子への「愛情の伝え方」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

思春期の子育てアドバイザーの道山ケイ氏が、自身のYouTubeチャンネル「思春期の子育てCh【元中学校教師道山ケイ】」で「【事例紹介】関わりを変えただけで親子関係、成績が改善！親がしたたった一つのこと」と題した動画を公開。子どもの成績と親子関係を同時に改善する方法について、具体的な事例を交えて解説した。



道山氏は、思春期の子どもの成績不振や反抗的な態度の根本には、子どもが親からの愛情を十分に感じられていない状態、すなわち「愛情パラメータ」の低下があると指摘する。このパラメータを高めることで、子どもの心にポジティブな変化が生まれ、学習意欲や親子関係の改善につながるという。



動画では、実際にこのアプローチで5教科合計点が25点アップし、親子関係も良好になった中学生の事例を紹介。その親が実践したことは、次の3つだったと説明した。



1つ目は「甘えを受け入れる」こと。おやつをねだったり、マッサージを頼んできたりといった子どもの要求に、躊躇なく応じるようにしたという。

2つ目は「褒めることを意識する」こと。どんな小さな努力でも見逃さずに褒め、子どもが求めたときには頭を撫でるなど、スキンシップも交えて肯定的な言葉をかけたそうだ。

3つ目は「子どもが好きな料理を作る」こと。できる限り子どもの好物を食卓に並べ、食生活の面からも愛情を伝えたという。



道山氏によると、これらの行動はすべて子どもの「愛情パラメータ」を高める効果がある。パラメータが満たされると、子どもには「気力が出る」「親を喜ばせたいという気持ちが芽生える」「親の話を素直に聞けるようになる」という3つの大きな変化が現れると解説。その結果、自ら勉強に励むようになり、親のアドバイスも受け入れやすくなるため、成績向上につながるという仕組みだと語った。



思春期の子どもとの関係に悩んでいる場合、まずは叱るよりも愛情を伝える関わり方を試すことが重要なのかもしれない。動画で紹介された簡単な3つの習慣は、子どもの心を育み、成績と親子関係を好転させるきっかけとなりそうだ。