佐々木彩夏、結婚発表にももクロメンバーが続々祝福！百田夏菜子らの温かいメッセージにファンも感動
アイドルグループ「ももいろクローバーZ」の百田夏菜子、玉井詩織、高城れにが5日、それぞれのSNSを更新。同日に結婚を発表したメンバーの佐々木彩夏へ祝福のメッセージを送り、話題となっている。
佐々木は5日、グループの公式サイトで一般男性との結婚を報告。これを受け、メンバーが続々と祝福の声を寄せた。
リーダーの百田は「あーりん」とハートの絵文字付きで呼びかけ、「ご結婚おめでとうございます！」と祝福。「これから歩むたくさんの時間が、愛にあふれ、笑顔あふれ、唐揚げあふれる日々となりますように‥！末永くお幸せにね」と、佐々木らしいユニークな表現を交えて願った。
また、玉井は「あーりん！結婚本当におめでとう！」と喜び、「出会った時はランドセルを背負ってたあーりんが結婚ってとっても感慨深いし、時の流れを感じるなぁ」と長年の活動を振り返り、しみじみとつづった。
高城も「あーちゃん結婚おめでとうー！」と祝福し、「小学生だったあーちゃんも結婚！びっくりしたけどそれ以上に嬉しさが止まりませんでした」と率直な心境を明かした。「彩夏の名前通りこれから更に彩り豊かになる人生！たくさんの幸せに出会えますように」と、佐々木の名前にちなんだ温かい言葉で門出を祝った。
メンバーからの心のこもったメッセージには、ファンからも「ご結婚おめでとうございます」「世界一幸せになってね」といった祝福の声が多数寄せられている。