文部科学省が行った教師不足の実態に関する調査で、前回の調査に比べ教師不足が深刻化していることが明らかになりました。

今回の調査は、文科省が4年ぶりに実施したもので、全国の公立の小・中学校、高校、特別支援学校が対象で、今年度の始業日と5月1日時点について調べました。

調査結果によりますと、各教育委員会が必要とする教師の総数に対し、0.45パーセント（不足率）、あわせて3827人が不足しているのが確認されたということです。

4年前に初めて実施された調査では、不足率は0.25パーセント、2065人の不足で、そこから4年間で教師の不足が深刻化してる状況が明らかになりました。

「教師不足」の要因について文科省は、教師の年齢構成に起因した大量退職に伴い、若手教師が増加し、産休・育休取得者が増加したことや、特別支援学級が増加したことによる教師の需要の増加が上げられるとしています。

小学校では、学級担任をする教師が不足し、校長や教頭などが代替しているケースもあったということです。

また、「美術」や「技術」などで教科担任がおらず必要な授業を行えない学校が、中学校で12校、高校で3校ありましたが、9月までには全て解消したということです。