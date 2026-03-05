WBCが東京ドームで開幕

野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が5日、東京ドームで開幕した。1次ラウンド・プールCで台湾がオーストラリアに0-3で敗戦。2024年プレミア12王者がまさかの黒星スタートとなった。

試合が動いたのは5回。2番手のチェン・ボーユーが先頭のウィングローブに死球を出すと、続く7番パーキンスに右越え2ランを浴びた。7回にも4番手のジャン・イーが、2024年MLBドラフト全体1位のバザーナに右越えソロを被弾。打線も豪州投手陣の継投の前に沈黙した。最終回は2死一、三塁のチャンスを作るもあと1本が出ず、0-3で敗れた。

台湾は2024年のプレミア12で日本を破って初優勝。今大会もプールCにおける日本最大のライバルと目されていた。東京ドームには平日の昼間にもかかわらず、台湾の熱狂的ファンが集結。入場者数は4万523人だった。ただ、大声援はため息へと変わった。6回には主将の陳傑憲が左手付近に死球を受けて途中交代。スタンドからは特大ブーイングが起きた。1次ラウンド突破に向け、暗雲が立ち込めるスタートとなった。

試合後、台湾のツェン・ハオジュ（曾豪駒）監督は会見で「望んだ結果にならなかった責任は私にある、調整をうまくできなかった」と猛省した。

6回には主将の陳傑憲が左手付近に死球を受けて途中交代。状況については「主将の詳しい状況は明日。今はトレーナーが見ている」と話すにとどめた。6日の日本戦に向けては「侍ジャパンには素晴らしい選手、投手も揃っている。同じ会場に立てば同等の選手。力を出し尽くすことだけを考えている」と語った。日本戦の先発は2度質問されるも答えなかった。



