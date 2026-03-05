〈WBCでも代表を牽引〉プロ野球選手会・近藤健介新会長が語った 「WBC補償」「球団増」「誹謗中傷対策AI」

FA短縮、球団数の拡大、保留制度の見直し――。日本プロ野球の将来を左右しかねないテーマについて、日本プロ野球選手会の新会長に就任した近藤健介が率直な思いを語った。さらにSNS誹謗中傷対策やWBC出場時の補償問題にも言及。「未来の選手のために環境を良くしたい」と語る新会長の言葉から、球界が大きな転換点に差しかかっていることが見えてきた。

【画像】なぜキャッチャーが多い？ 歴代の労組プロ野球選手会会長リスト

新会長には2年前から打診があった

労組日本プロ野球選手会第10代の会長であった會澤翼は、自身の任期をまだ１年以上残していた段階から、「自分の後任についてにはすでに腹案があります」と語っていた。人選に自信ありげな様子が見てとれたので、果たして誰であるか、あれやこれや推測していた。

2026年12月、第11代会長の発表がなされた。會澤の意中の人物は近藤健介（32）であった。軟式野球出身の近藤は一般入試で野球エリート揃いの名門横浜高校に入学、いわゆる叩き上げでプロに入って結果を出し続けて若手の模範となり、その人望の厚さは知られたところであった。

日本ハム時代からチームの選手会をけん引しており、類まれなリーダーシップに會澤が期待していたのは、想像するに難くない。

現在、選手会とNPB（日本プロ野球機構）の間では、保留制度にともなうFA権取得年数の短縮、１軍球団数の拡大などが話し合われており、これらの課題は球界に大きな変革をもたらすものが多い。

日本代表の主力として期待のかかるWBCを控えた今年、その任を引き受けた理由と抱負を聞いた。

――會澤前会長からの信頼が厚く、かなり前から、就任を打診されたと思うのですが、快諾された理由は何だったのでしょうか。

近藤健介（以下、同） 選手会のミーティングに携わってきた中で、會澤さんからは、実は２年前ぐらいから、（次を任せたいと）言われていましたし、自分でもやるんだろうなというのは意識していました。

だからきっかけとかというのは特になくて、課題に取り組んできた會澤さんの思いを引き継ぎながらという感じですね。

――會澤前会長も引継ぎをしっかりとやりたいと言っていました。そして将来的には何とか会長職は有償のかたちにしたいと言っていましたが、今回は相変わらず、無償奉仕ですね。

はい、そうなります。

――それでも現役の最盛期に自分の時間を割いてでも会長をやっていこうと決意したのはなぜでしょうか。

やはり先代の方たちの頑張りを見たり聞いたりしてきたからです。歴史的な大きな出来事で言えば、FA権の獲得もそうですし、選手会の功績で２リーグ12球団制も維持されています。

僕はFAでファイターズから、ホークスに移籍しましたから、そのシステムを利用させてもらった者として、今度は未来の選手たちに向けて恩返しをしたいです。どこまでできるかわかりませんが、僕が会長のあいだにより良いプロ野球界をこれから入ってくる若い子たちに提供したい。そういうところは意識しています。

成績を残して活躍することで、発言力や影響力、説得力も増すので選手会をモチベーションに変えている部分はありますね。

選手会長はなぜキャッチャーが多い？

――今言われた12球団の維持については、選手会の行ったストライキが実際に大きな歯止めになりました。ストで阻止したことで、現在の交流戦やパ・リーグの隆盛と繁栄がある。あのまま１リーグ８球団で巨人戦の放映権ビジネスに寄り掛かっていたら、野球人気はどんどん落ちていった。2004年のストのときの記憶はありますか。

当時、自分は小学生でしたけど、覚えていますね。でも選手会の存在というのは、まだ子どもだったのでよく知らなくて、プロ野球界に入った当初も分かっていなかったんです。選手会の役員となって会議に参加する中で、あらためてこういう事だったのかと理解しました。

球界再編のときのストライキは、日本球界の歴史的に見ても一番の大きな出来事だったんじゃないかと思います。古田さんをはじめ、本当に大変なことをやられたんだと感じました。

――その経緯が似ているのですが、入団会見時のヤンキースタイルから「総長」と宮本慎也（第６代目選手会会長）さんに呼ばれている會澤前会長もプロになってから選手会や労働組合の在り方を初めて知ったということでした。そこから12球団の仲間、未来の選手のために頑張ろうと決意したと。つまりまったく知識がなかったところから、選手会組織の重要さに気がついて自分の時間を削って無償で動き始めた。そういう行動に立ち向かったプロセスについて教えていただけますか。

それは出会いというか。何も知らない中で実際に選手会の会議に出てみると、本当に現役の選手たちが、自分には何の見返りも無いのに球界をより良くしたいというその気持ちから動いているのを見て、ああ、こういう事で自分のたちの権利の今があるんだと思うんです。

こうして良くなってきたんだ。だったら、自分も未来のために「やらないとな」という気持ちになって行ったんです。

――日本ハム時代から選手会の仕事もされていましたね。

そうですね。会長になる前からも会議には出ていましたけど、選手としてより年数を重ねて参加にするにあたって、これは絶対に誰かがやんないといけない仕事で、だったら自分がやろうと。

――ファイターズに入団したときのチームの選手会会長は誰だったのでしょう。

田中賢介さんですね。賢介さんも鶴さん（鶴岡慎也）もそうですし、大野奨太さん、中島卓也さんもやられていました。そういう姿を見て自分も頑張らないとと思ったわけです。

――古田、嶋、炭谷、會澤…歴代の会長はキャッチャーが多いんですよ。近藤さん自身は今、外野手登録だと思うんですが、入団時は捕手で、これで4代続いたわけです。

ポジションとして全体を見るし、責任感や人のためにというところは、その性格上あるんじゃないですかね。

エクスパンションは自然な流れ

――ファイターズ繋がりで言えば、今回役員として巨人に移籍した松本（剛）選手が副会長という形になりました。彼に対する期待などはどうでしょうか。

剛はもともと発言もしっかりしていますし、苦労人でしたからね。１度の自分のチャンスを逃さずモノにして首位打者を獲った。腐らず、ずっとやれる、そういう性格で、人として見習う部分があります。

この世界に長くいたら、ある程度どういう使われ方をされるのかというのは、自分で勝手に決めてしまう選手もいますが、彼はやるべきことが常にできていた選手だと思いますね。

僕がファイターズから移籍するときも彼に選手会長をお願いしました。ずっと一緒にやってる分、性格も分かりますし、やりやすいですね。今回、源田（壮亮）さんと松本剛が副会長ということで、よりみんなで束になって交渉の場に立っていこうと思います。

――腐らずにやってきた人物だからこそ、二軍で苦労してる人たちの境遇や気持ちもよく分かるということですね。それで言えば、現役ドラフトの導入も選手会の仕事としては大きかった。ただコーチや監督と合わないというだけで干されて、モチベーションも下がる中で救済される機会が増えた。最高傑作は細川（成也）、大竹（耕太郎）の２人だと思いますが、例えば現段階で選手にたくさんの出場機会を与えるアイデアとかは有りますか。

それはやはり現役ドラフトをもう少し活発化させるのが一番じゃないですかね。１巡だけじゃなく、2巡目、３巡目、それを増やしていく。去年も１巡目だけでどの球団も終えてしまったのですが、それをうまくやれるシステムを考えていくことが、まあ現実的に一番かと思います。

――出場機会ということで言えば、具体的にエクスパンション（球団数の増加）も将来的に考えているのでしょうか。

そこは大きな話になってきますけど、ゆくゆくはそうですね。メジャーは球団数を増やすことで発展してきて、現在は30球団あります。日本もそういう意味ではまだまだ増やしていける可能性は大いにあると考えています。球団数の問題は大きいと思います。2004年に球団数が減っていたらここまでの人気になっていなかった。

今はどこのチームも新球場をつくったり、次の世代に向けてのマーケティングに積極的に動いています。まだ先だとしても増やしていくのは自然な流れではないでしょうか。

FA権取得日数を短くすれば移籍も活性化される

――あと継続して着手を考えているのは、FA制度についてでしょうか。FA権の取得年数のさらなる短縮問題については、これも會澤会長の時代から取り組んでいました。

FAもそうですが、一番は保留制度（球団が選手を保留名簿に載せることで、選手が他の球団と移籍交渉をすることが制限される制度）の問題ですね。これをどうにかもっと良い方向に改善することだと思います。

これは個人的な意見ですが、FAも権利取得の日数を短くすれば移籍も活性化するし、補償のランク（球団内の年俸の順位によって選手がAランクからCランクまで決められて、ランクの高い選手ほど所属していた球団に高額な補償金を払うという制度）もないほうが移籍しやすくなってくると思うのです。

まだ話が停滞してる分、動かしていくのであれば具体例をお互い出しながら、落とし所を見つけてということになりますね。

―― 一方ファンの方からすると、応援していた選手が早い段階で移籍するというものに対しての抵抗もあったりします。また保有制度が完全に無くなると、選手の首も切られやすくなってしまうのではないかという懸念もあります。そのところはどんなふうに解釈してそれこそ落とし所を考えているのでしょうか。

日本では、選手が他チームに移籍したら裏切りみたいにみられる風潮もありますけど、メジャーリーグやサッカーの世界を見ると、移籍市場が活性化していけば、それが自然になっていくのが分かります。かつてはお金のある球団しかFA宣言した選手に手を出さなかった印象ですが、それも変わって来ていると思います。

ファイターズなんかは、僕がいた頃はFAにまったく関心を示さなかったんですが、やはり、新球場（エスコンフィールド）をつくったことで、その効果が出てここ何年も積極的に取りに行っています。西武も今回２人も獲りましたし、いろんなチームがいろんな選手にアプローチできる環境になってくれば理想だと思います。

そこはかなり選手としてターニングポイントになりますし、FAも現役ドラフトも本当に活発化してもらいたいです。

SNS誹謗中傷対策にAIシステムを導入

――就任のあいさつでとてもタイムリーな課題だと思ったものが一つあります。現在、選手や監督に対するネット上での誹謗中傷が非常に深刻な問題になっています。メンタルを病む人が後を絶たず、これらSNSなどの対応について積極的にやっていきたい旨を発言されていました。今の取り組みについて聞かせて下さい。

まだ試験段階でしたが、2025年のクライマックスシリーズと日本シリーズに出場する選手を対象に、SNS上での誹謗中傷を自動検出するAIシステムを導入しました。 AIがSNS上の投稿を常にモニタリングして、不適切な内容を通報して削除する仕組みです。

実際にやってみたのですが、一定のいい効果が出たというところから、これからも続けたい気持ちがあります。選手は本当に頑張っていますし、もちろん選手だけじゃなくて審判の方や監督、コーチもそうです。みな勝つためにやっているわけで、ときにプレーのミスや采配が裏目に出たりすることもありますが、それもすべて結果論です。

今の時代、ほとんどすべての選手がSNSをやっていますから、嫌でも誹謗中傷は目に入って来ます。選手会としては選手の人権、名誉に関わる問題ですから、安心してプレーに集中してもらいたいです。悪質なものはSNS各社に通報されます。

――クライマックスと日本シリーズにおける一定の成功を踏まえて今年のWBCについてもこのAIによる検出・通報システムは導入する考えですか。

はい。で、WBCでもやっていこうという話にはなってるんですけど、そこは各球団やNPBも巻き込んで一緒に予算を組んでお金を出し合ってやっていこうという交渉をしています。

――所属球団やNPBと一緒に選手を守って行こうという姿勢は重要ですね。選手の国籍とか属性に関するヘイトスピーチみたいなものが出てきたら球場にお客さんも足を運べなくなってしまう。

そうですね。危機感は球団とも共有していきたいですね。

――最後に近藤会長も出場が決まっているWBCにおける選手の補償の問題について。もちろん選手としてモチベーションの上がる大きな世界大会ですが、レギュラーシーズンとの兼ね合いで、開幕前に出場して不調に陥ったり、ケガをしたら、その補償をどこがするのかという問題が、常に議論されています。

また今年のWBC大会については、このケガに対する保険（選手が大会中に負傷した場合、所属球団に支払われる保険）が適用されなかったプエルトリコの選手たちが欠場を決めるというような事態にもなっています。WBCに対する選手会のスタンスを聞かせて下さい。

そこはやはり、永遠の課題ですね。WBCに出る事は非常に名誉なことですが、選手がどこから年俸をもらっているかと考えたら、シーズンの方が大事なのは事実です。

国を代表して日の丸を背負って試合に出場する、そういう大切な大会にケガの補償などをしっかりと付帯させて、選手が心配することなく、全力でプレーできるようにする。それも選手会の役目だと思うのです。

私は前回優勝しているからこそ、またあの場所に行きたいという気持ちがありますが、実際問題、他の選手が代表として選ばれたときに、リアルな環境を見ても出たいと思ってもらえるように環境を整備していきたいですね。

文／木村元彦

