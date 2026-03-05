高須幹弥「トランプはすぐに逃げる」イラン攻撃と株価の行方を大胆予測
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
高須幹弥氏が自身のYouTubeチャンネルで「【S&P500】アメリカ、イスラエルとイランの戦争で株価はどうなるのか？【日経平均株価】」を公開した。動画では、現在の中東情勢が世界経済や株価に与える影響について解説し、独自の視点からアメリカの政治的思惑や今後の株価の行方について持論を展開している。
アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃が発生し、ホルムズ海峡の封鎖やエネルギー価格の高騰が懸念されている。第三次世界大戦に発展する可能性も危惧される中、高須氏は「意外にマーケットは楽観視している」と指摘。世界中の投資家がさほど気にしていない状況を鑑み、自身の投資スタンスとしても「売る気はない」と明言した。
高須氏はこの軍事行動の背景について、アメリカの「11月の中間選挙」が最大の目的だという説を展開した。イランが核兵器を保有する前に打撃を与える意図に加え、エプスタイン・ファイルに関する話題から世間の目を逸らす狙いがあると分析。「話題をそらすっていう目的もあって、今回の攻撃を仕掛けた」と語った。
さらに高須氏は、トランプ大統領がアメリカで「TACO（Trump Always Chickens Out：すぐに逃げる）」と呼ばれていることに触れ、株価や支持率が下がれば早期に手を引く可能性が高いと推測。「株価が下がるということは大統領の支持率が下がるということなので、11月の中間選挙の前に株価を上げにくるはずだ」と推論し、長期的な大暴落には繋がらないとの見方を示した。
最後に高須氏は、過度な悲観を戒めつつも、最も優先されるべきは人命であると強調。「1人でも犠牲者を出さないようにしてほしい」と切実な思いを口にし、一日も早い事態の収束と平和を強く願い、記事を締めくくった。
アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃が発生し、ホルムズ海峡の封鎖やエネルギー価格の高騰が懸念されている。第三次世界大戦に発展する可能性も危惧される中、高須氏は「意外にマーケットは楽観視している」と指摘。世界中の投資家がさほど気にしていない状況を鑑み、自身の投資スタンスとしても「売る気はない」と明言した。
高須氏はこの軍事行動の背景について、アメリカの「11月の中間選挙」が最大の目的だという説を展開した。イランが核兵器を保有する前に打撃を与える意図に加え、エプスタイン・ファイルに関する話題から世間の目を逸らす狙いがあると分析。「話題をそらすっていう目的もあって、今回の攻撃を仕掛けた」と語った。
さらに高須氏は、トランプ大統領がアメリカで「TACO（Trump Always Chickens Out：すぐに逃げる）」と呼ばれていることに触れ、株価や支持率が下がれば早期に手を引く可能性が高いと推測。「株価が下がるということは大統領の支持率が下がるということなので、11月の中間選挙の前に株価を上げにくるはずだ」と推論し、長期的な大暴落には繋がらないとの見方を示した。
最後に高須氏は、過度な悲観を戒めつつも、最も優先されるべきは人命であると強調。「1人でも犠牲者を出さないようにしてほしい」と切実な思いを口にし、一日も早い事態の収束と平和を強く願い、記事を締めくくった。
YouTubeの動画内容
関連記事
高須幹弥チャンネルが登録90万人！サイクロプス先輩に生電話＆スーツ氏、論破王みきゆきからもお祝いメッセージ
高須幹弥チャンネル、登録者90万人突破！「12年間変わらない」投稿スタイルとは
高須幹弥氏「患者への裏切りになる」松本人志CM起用に美容外科医としての懸念
チャンネル情報
美容外科医 高須幹弥氏が運営するYouTubeアカウント。 本業の美容整形に関する話以外に、筋トレ、政治・経済、芸能など様々な時事問題に関して高須幹弥医師視点の意見を配信しています。