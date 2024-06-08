女優の山本舞香（28）が5日、自身のインスタグラムを更新。2月26日に活動休止を発表した「MY FIRST STORY」でボーカルを務める夫のHiro（32）との2ショットを披露した。

山本は文章を記すことなく写真だけを投稿。写真はライブ会場と思われる場所の席に座る後ろ姿の2ショットで、活動休止を発表したHiroに山本がそっと寄り添っているようだった。午前2時過ぎの投稿にも関わらず同5時の段階でいいね!は7000以上だった。なお、コメント欄には制限がかかっている。

夫でHiroがボーカルを務める「MY FIRST STORY」が26日、公式SNSで「充電期間としてMY FIRST STORYとしてのバンド活動を休止する事を決断致しました」として活動休止を発表。

今月1日に山本は自身のX（旧ツイッター）アカウントで「憶測での発信は控えていただきたいです。私も人間なので。ちゃんと傷つきます。X辞めます」とポストし、アカウントを削除。ネット上では同バンドが活動休止したことに山本が関係しているのでは?と憶測が広まっていた。