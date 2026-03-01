女優・山本舞香（28）が2月28日、突然X（旧ツイッター）アカウントを削除した。山本は「憶測での発信は控えていただきたいです。私も人間なので。ちゃんと傷つきます。X辞めます」とポスト。のちにアカウントごと削除していた。夫でHiroがボーカルを務める「MYFIRSTSTORY」が26日、活動休止を発表。ネット上では山本が関係しているのでは?と憶測が広まっていた。