大竹まことがパーソナリティを務める「大竹まことゴールデンラジオ」（文化放送・月曜日～金曜日11時30分～15時）、3月4日の放送にお笑いコンビ「なすなかにし」の中西茂樹が出演。先月、自身初のエッセイ『いまのところ』を発売した中西が、子供が生まれてからの自身の変化や大竹とのエピソードなどを語った。

大竹まこと「前回の（コンビでの）出演から6年半以上。生活に変化はあった？」

中西茂樹（なすなかにし）「子供を授かりましてね。6歳と2歳。両方、男の子です」

大竹「あなたのご両親はケンカばかりしていたと」

中西「そうなんですよ。この本（販売中『いまのところ』）にも書いています」

大竹「学校の先生にイヤだ、と言ったんだろう？」

中西「毎晩ケンカしていたので。小学4年ぐらいのとき先生に、親がケンカするんですけど、どうしたらいいですか、と相談して。わざわざ先生が電話してくれたんですよ。『茂樹くんが、親がケンカしていることで苦しんでいる。やめてあげてもらえませんか』と」

大竹「いい先生だね」

中西「うちの母も『わかりました』と。電話を切ったあと『なんで言ったの？』と怒られる、という。両親、離婚していませんが別居はしています。でも珍しいパターンで、戻ったんですよ。9年ぐらい離れていましたけど。いまは仲良く暮らしています」

大竹「子供が2人もできると、自覚が違うよね」

中西「僕、子供が苦手やったんですよ。どう接したらいいかわからん、みたいな。逆に子供好きになりました。そこがいちばん変わったところです。（年齢を聞かれ）いま48歳です」

大竹「もう中堅じゃん」

中西「若いときに大竹さん、お会いしたことがあって。前もこの番組で話しましたけど、『ABCお笑い新人グランプリ』の審査委員長を務められていました。僕ら（なすなかにし）、漫才して、最優秀賞はとれなかった。2番目の優秀賞でしたけど、終わってから大竹さんが、わざわざ来られて。『俺は君たちがとったと思ったんだよ。今回はとれなかったけど、君たちはもう、たぶん大丈夫だよ』と言って去っていかれて。めっちゃ格好よかったです」

大竹「格好いいんだよ、俺（笑）。その審査も皆が票を入れるやつで、俺は恐らく、なすなかにしに入れている」

中西「大竹さんに言っていただいたから」

大竹「力になった？」

中西「それはもう。私、ご飯を食べに行ったら後輩に話す武勇伝です」

大竹「口から出まかせって、言ってみるもんだな」

中西「出まかせなんかい（笑）」