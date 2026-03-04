“アレン様”ことタレント・アレンが3日深夜放送のテレビ朝日「若槻千夏のうるさい心理テスト」（深夜2・36）にゲスト出演。現在直面している契約トラブルを明かした。

同番組では、トランプのババ抜きで、ジョーカーをどこに置くかで分かる心理テストを実施。「端」「真ん中」「相手が取りそうなところ」「敢えて分かるように」という4つの選択肢から、アレン様は「無意識で端に置いてた」と、端を選んだ。

そのテストは、遭いやすい金銭トラブルが分かるというもので、「端」を選んだアレン様は「賃貸など契約トラブル」と診断された。「交渉など言うべき場面で言えず損をするタイプ」との指摘に、アレン様は「これ当たってる」と驚いた。

そして「あと単純にワタクシの場合、信頼がなさすぎて賃貸を契約してくれないトラブルに見舞われてます、現在」と告白。「借りられないのよ」と嘆きつつ、「職業が“歩く神社”っていうのでやってる。だから落ちるの」と打ち明けると、番組MCのタレント・若槻千夏は「いやいや…絶対通らん、審査に絶対通らんよ」と苦笑い。「（原因は）自分でしょ、それを変えればいいだけ」とツッコんでいた。