4月下旬、富士宮市の自宅に母親の死体を遺棄したとして53歳の男が逮捕されました。1日未明に警察署に自首したということです死体遺棄の疑いで逮捕されたのは、富士宮市青木に住む職業不詳の男（53）です。警察によりますと、男はは4月下旬、同居する母親が普段寝ているベッドで亡くなっていることを確認していましたが放置していた疑いがもたれています。1日午前0時過ぎに富士宮警察署に自首し「同居する母親が亡くなったがどうし